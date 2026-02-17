Новости
Опубликовано 17 февраля 2026, 10:56
1 мин.

Раскрыто, на каком автозаводе наладят сборку кроссоверов Jeland

Производитель сертифицировал две новые модели
Раскрыто, на каком автозаводе наладят сборку двух моделей Jeland. Российский холдинг «АГР» получил одобрение типа транспортного средства на два новых кроссовера, которые будут выпускаться в России под маркой Jeland. Согласно документу, новые модели С5 и С7 будут выпускаться на сборочной площадке в Калуге, где сегодня налажено производство машин Tenet.
Jaecoo

Согласно сертификату, который даёт право начать производство и продажи автомобилей на территории России, обе машины будут рассчитаны на пять пассажиров.

Базовой станет модель С5. В движение автомобиль будет приводить 147-сильный наддувный двигатель объёмом 1,5 литра, работающий в связке с 6- или 7-диапазонным «автоматом», передним или полным приводом.

В движение старший С7 станет приводить 1,6-литровая «турбочетвёрка» на 150 или 186 л. с., с которой сочетается 7-ступенчатая роботизированная коробка передач, привод — передний или полный.

О появлении новой автомобильной марки в России стало известно в начале февраля 2026 года. Под новым брендом, как ожидается, россиянам предложат перелицованные модели Jaecoo, а первенцем модельного ряда станет кроссовер J6.