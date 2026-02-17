Раскрыто, на каком автозаводе наладят сборку кроссоверов Jeland

Согласно сертификату, который даёт право начать производство и продажи автомобилей на территории России, обе машины будут рассчитаны на пять пассажиров.

Базовой станет модель С5. В движение автомобиль будет приводить 147-сильный наддувный двигатель объёмом 1,5 литра, работающий в связке с 6- или 7-диапазонным «автоматом», передним или полным приводом.