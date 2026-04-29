Россиян предупредили о фейковых штрафах за парковку

Россиян предупредили о фейковых штрафах за парковкуМошенники придумали новую схему обмана
Сообщается, что автомобилистов уведомляют о парковке якобы в зоне временных дорожных знаков, запрещающих парковку. Помимо этого, в сообщении содержится требование незамедлительно оплатить штраф в размере 3 000 рублей, иначе он «удвоится».
Правоохранители напоминают, что в случае получения сомнительных сообщений из незнакомых источников ни в коем случае нельзя переходить по странным ссылкам и вводить данные карты.
Штрафы советуют проверять через проверенные источники. Например, портал «Госуслуг» или сайт ГИБДД.
«Насторожитесь, если в SMS нет номера постановления, есть спешка или незнакомые реквизиты — это признак мошенников. Заблокируйте отправителя в телефоне и включите антиспам/фильтрацию сообщений», — подчеркнули эксперты.
Если автомобилист всё же перешёл по ссылке и заплатил по поддельному постановлению, немедленно стоит позвонить в банк и попросить заблокировать перевод или полностью карту. Кроме того, не лишним будет сделать скриншоты переписки и обратиться в правоохранительные органы.