Опубликовано 30 марта 2026, 10:20
Россиянам объяснили, что будет с ценами на машины в апреле

Дилеры спрогнозировали небольшое повышение прайсов
Стало известно, что будет с ценами на машины в РФ в апреле. Резкого подорожания новых автомобилей на российском рынке в апреле 2026 года не ожидается, считают дилеры. По мнению продавцов, которое приводит RG.RU, на фоне обвала спроса и больших запасов в повышении прайсов не заинтересованы ни дилеры, ни производители.
Россиянам объяснили, что будет с ценами на машины в апреле
По предварительным данным, цены на наиболее востребованные модели могут вырасти в апреле от 2% до 5%, а в сегментах, где сокращается параллельный импорт — от 10% до 15%.

«В целом динамика будет определяться не столько календарной датой, сколько курсом валют и дальнейшими решениями по утильсбору. Скидки на новые автомобили в России не исчезнут, но их формат изменится. На фоне высоких складских запасов дилеры продолжат стимулировать спрос, однако из-за роста издержек и давления на маржу будет сокращаться доля прямых скидок», — считает глава АГ «Авилон» по маркетингу Юрий Блинов.

Эксперт также отметил, что в перспективе рынок будет переходить к персонализированным предложениям, а также кредитным программам и трейд-ин. Всё это позволит покупателям экономить при покупке машин, но сама выгода станет менее очевидной.

С возможностью точечной корректировки стоимости машин согласен и директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов. Он отметил, что на данный момент на рынке наблюдается оживление, однако даже на фоне небольшого всплеска спроса подорожание может составить не более 2%.

Заметно же подрастут цены только в сегменте автомобилей, которые привозят в Россию по «серой» схеме.