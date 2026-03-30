Россиянам объяснили, что будет с ценами на машины в апреле

Россиянам объяснили, что будет с ценами на машины в апрелеДилеры спрогнозировали небольшое повышение прайсов
По предварительным данным, цены на наиболее востребованные модели могут вырасти в апреле от 2% до 5%, а в сегментах, где сокращается параллельный импорт — от 10% до 15%.
«В целом динамика будет определяться не столько календарной датой, сколько курсом валют и дальнейшими решениями по утильсбору. Скидки на новые автомобили в России не исчезнут, но их формат изменится. На фоне высоких складских запасов дилеры продолжат стимулировать спрос, однако из-за роста издержек и давления на маржу будет сокращаться доля прямых скидок», — считает глава АГ «Авилон» по маркетингу Юрий Блинов.
Эксперт также отметил, что в перспективе рынок будет переходить к персонализированным предложениям, а также кредитным программам и трейд-ин. Всё это позволит покупателям экономить при покупке машин, но сама выгода станет менее очевидной.
С возможностью точечной корректировки стоимости машин согласен и директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов. Он отметил, что на данный момент на рынке наблюдается оживление, однако даже на фоне небольшого всплеска спроса подорожание может составить не более 2%.
Заметно же подрастут цены только в сегменте автомобилей, которые привозят в Россию по «серой» схеме.