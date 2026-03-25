У россиян появилась возможность приобрести Lynk & Co 06 2026 года

Длина автомобиля составляет 4350 миллиметров, ширина — 1820 миллиметров, высота — 1625 миллиметров

В России доступен к покупке кроссовер Lynk & Co 06 за 2,4 миллиона рублей. Как стало известно Quto, крупный российский дилер объявил предзаказ на кроссовер Lynk&Co 06 2026 года, предлагаемый в двух версиях — Max и Ultra. Цена на комплектацию Max установлена на отметке 2 390 000 рублей, за ULTRA — 2 690 000 рублей.