У россиян появилась возможность приобрести Lynk & Co 06 2026 года

У россиян появилась возможность приобрести Lynk & Co 06 2026 годаДлина автомобиля составляет 4350 миллиметров, ширина — 1820 миллиметров, высота — 1625 миллиметров
Переднеприводная модель оснащена полуторалитровым бензиновым мотором мощностью 159 лошадиных сил. Расход топлива в цикле WLTC заявлен на уровне 6,55 литра на 100 километров пути. Максимальная скорость — 195 километров в час.
В оснащение версии Max входят датчики контроля давления в шинах, полный набор ассистентов безопасности, передние и задние парктроники, камеры кругового обзора, адаптивный круиз‑контроль, функция удержания в полосе, бесключевой доступ, светодиодная оптика, подогрев и вентиляция передних кресел, аудиосистема с восемью динамиками и многое другое.
Комплектация Ultra дополнена функцией автоматического перестроения, подогревом рулевого колеса, системой предупреждения о столкновении сзади, памятью настроек водительского кресла, аудиосистемой с 14 динамиками.