Новости
Опубликовано 25 марта 2026, 16:43
1 мин.

У россиян появилась возможность приобрести Lynk & Co 06 2026 года

Длина автомобиля составляет 4350 миллиметров, ширина — 1820 миллиметров, высота — 1625 миллиметров
В России доступен к покупке кроссовер Lynk & Co 06 за 2,4 миллиона рублей. Как стало известно Quto, крупный российский дилер объявил предзаказ на кроссовер Lynk&Co 06 2026 года, предлагаемый в двух версиях — Max и Ultra. Цена на комплектацию Max установлена на отметке 2 390 000 рублей, за ULTRA — 2 690 000 рублей.
Lynk & Co

Переднеприводная модель оснащена полуторалитровым бензиновым мотором мощностью 159 лошадиных сил. Расход топлива в цикле WLTC заявлен на уровне 6,55 литра на 100 километров пути. Максимальная скорость — 195 километров в час.

В оснащение версии Max входят датчики контроля давления в шинах, полный набор ассистентов безопасности, передние и задние парктроники, камеры кругового обзора, адаптивный круиз‑контроль, функция удержания в полосе, бесключевой доступ, светодиодная оптика, подогрев и вентиляция передних кресел, аудиосистема с восемью динамиками и многое другое.

Комплектация Ultra дополнена функцией автоматического перестроения, подогревом рулевого колеса, системой предупреждения о столкновении сзади, памятью настроек водительского кресла, аудиосистемой с 14 динамиками.