Россиянам объяснили, что станет с ценами на шиномонтаж в 2026

«Мы ожидаем, что по рынку сезонные услуги подорожают в среднем на 10-15% год к году, если сравнивать весну 2026‑го с весной 2025‑го. Причины очевидны: совокупный рост издержек бизнеса и существующая инфляция», — считает эксперт.

За последний год заметно подорожало оборудование, в том числе балансировочные станки, а также комплектующие и расходники.

Помимо этого, в отрасли наблюдается дефицит квалифицированных специалистов, а чтобы удержать сотрудников и обеспечить клиентам качественный сервис, компаниям приходится поднимать зарплаты — это тоже закладывается в стоимость работ.