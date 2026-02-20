Новости
Россиянам объяснили, что станет с ценами на шиномонтаж в 2026

Эксперты предупредили о подорожании услуги «переобувки» машин
Россиянам объяснили, что будет с ценами на шиномонтаж в 2026 . В преддверии скорого наступления весны российских автомобилистов предупредили о корректировке стоимости услуг сезонного шиномонтажа. По мнению директора по маркетингу сети техцентров Олега Бачманова, которое приводит RG.RU, «переобуть» машину на летние шины станет на 15% дороже, чем год назад.
Комсомольская правда / PhotoXPress.ru

«Мы ожидаем, что по рынку сезонные услуги подорожают в среднем на 10-15% год к году, если сравнивать весну 2026‑го с весной 2025‑го. Причины очевидны: совокупный рост издержек бизнеса и существующая инфляция», — считает эксперт.

За последний год заметно подорожало оборудование, в том числе балансировочные станки, а также комплектующие и расходники.

Помимо этого, в отрасли наблюдается дефицит квалифицированных специалистов, а чтобы удержать сотрудников и обеспечить клиентам качественный сервис, компаниям приходится поднимать зарплаты — это тоже закладывается в стоимость работ.

По словам Бачманова, подорожание будет зависеть от региона и конкретной услуги. Так, цены на популярные размеры вырастут более заметно, а на «редкие и наименее актуальные позиции» — ниже среднего.

«Для автовладельцев в такой ситуации особенно важно внимательно выбирать профессиональный сервис — грамотный шиномонтаж с соблюдением технологий, правильным оборудованием и ответственностью за результат. Это позволит избежать дополнительных крупных расходов, связанных с преждевременным износом покрышек, повреждениями дисков или нарушением геометрии, которые часто становятся следствием работы в "гаражных" мастерских без гарантии. Не говорю уже о безопасности передвижения после такого шиномонтажа», — заключил эксперт.