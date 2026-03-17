Россияне оценили состояние дорог весной

Россияне оценили состояние дорог веснойQuto.ru спросил у читателей, можно ли ездить по дорогам без риска попасть в большую яму
В опросе, который проводился в начале марта, приняли участие 4 741 человек. И подавляющее большинство — 80% или 3 774 участника исследования — отметили, что дорожное покрытие отвратительное, с огромным количеством ям.
Намного меньше тех, кто оценивает состояние дорог как удовлетворительное, хотя признаёт наличие некоторых проблем — этот вариант выбрали 12% респондентов, то есть 581 человек.
Ещё 5% опрошенных (245 человек) отметили, что ям много, но ремонтируют их оперативно, а 3% счастливчиков (141 человек) сообщили, что претензий к дорогам нет.
Ранее россиянам объяснили, кто должен платить за поломки машин из-за плохих дорог. С наступлением весны во многих регионах снег, что называется, сходит вместе с асфальтом, из-за чего во многих местах образуются глубокие ямы и выбоины. Наезд на такой дефект может обернуться для автомобилистов пробитыми шинами и лопнувшими дисками, в отдельных случаях — выходом из строя элементов подвески. Теперь же стало известно, кто должен отвечать за поломки транспорта в таких ситуациях.