Россияне стали чаще откладывать продажу своих машин с пробегом

Так, средний пробег подержанных автомобилей в российских регионах вырос по сравнению с 2024 годом на 30 тыс. км, до 161,7 тыс. км.

В столице за тот же период пробег машин увеличился, в среднем, на 39 тыс. км (до 173,4 тыс. км), в Питере — на 45 тыс. км. (до 181,6 тыс. км).