Россияне стали чаще откладывать продажу своих машин с пробегом

Россияне стали чаще откладывать продажу своих машин с пробегомЭксперты проанализировали данные автомобилей на вторичном рынке
Так, средний пробег подержанных автомобилей в российских регионах вырос по сравнению с 2024 годом на 30 тыс. км, до 161,7 тыс. км.
В столице за тот же период пробег машин увеличился, в среднем, на 39 тыс. км (до 173,4 тыс. км), в Питере — на 45 тыс. км. (до 181,6 тыс. км).
Аналитики также отмечают, что самые «свежие» с точки зрения показаний одометра транспортные средства можно найти у официальных дилеров, а за два года показания увеличились только на 8 тыс. км (106,1 тыс. км). У легковушек, которые продают перекупы, пробег увеличился примерно на 12 тыс. км (140,8 тыс. км), а у частников — на 22 тыс. км (118,3 тыс. км).
«В условиях роста стоимости на автомобили мы видим, что частные владельцы часто решают выставить автомобиль на продажу только тогда, когда пробег уже перешагивает для них психологически важную отметку. Многие стараются использовать машину максимально долго, откладывая продажу до последнего, поэтому средний пробег в их объявлениях закономерно растет», — считает глава отдела по работе с ключевыми клиентами Авто.ру Сергей Игнатов.