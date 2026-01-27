Новости
Опубликовано 27 января 2026, 09:39
1 мин.

Россияне стали чаще откладывать продажу своих машин с пробегом

Эксперты проанализировали данные автомобилей на вторичном рынке
Стало известно, как изменился средний пробег машин на вторичном рынке. За последние два года показания одометра на автомобилях, выставленных на продажу на территории России, увеличились на 23%. Об этом Quto.ru сообщили эксперты Авто.ру Бизнес со ссылкой на анализ объявлений на сервисе. Также уточняется, что в Москве и Санкт-Петербурге показания отличаются от средних по стране.
Россияне стали чаще откладывать продажу своих машин с пробегом
РИА Новости / Илья Наймушин

Так, средний пробег подержанных автомобилей в российских регионах вырос по сравнению с 2024 годом на 30 тыс. км, до 161,7 тыс. км.

В столице за тот же период пробег машин увеличился, в среднем, на 39 тыс. км (до 173,4 тыс. км), в Питере — на 45 тыс. км. (до 181,6 тыс. км).

Материалы по теме

Аналитики также отмечают, что самые «свежие» с точки зрения показаний одометра транспортные средства можно найти у официальных дилеров, а за два года показания увеличились только на 8 тыс. км (106,1 тыс. км). У легковушек, которые продают перекупы, пробег увеличился примерно на 12 тыс. км (140,8 тыс. км), а у частников — на 22 тыс. км (118,3 тыс. км).

«В условиях роста стоимости на автомобили мы видим, что частные владельцы часто решают выставить автомобиль на продажу только тогда, когда пробег уже перешагивает для них психологически важную отметку. Многие стараются использовать машину максимально долго, откладывая продажу до последнего, поэтому средний пробег в их объявлениях закономерно растет», — считает глава отдела по работе с ключевыми клиентами Авто.ру Сергей Игнатов.