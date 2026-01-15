Таксисты хотят получить новые послабления локализации

Участники рынка уже обратились к главе думского комитета по транспорту Евгению Москвичёву с просьбой установить квоту для нелокализованных автомобилей в размере 25% от внесённых в реестр машин — аналогичная мера будет действовать для самозанятых перевозчиков до 2033 года.

В крупных таксопарках отмечают, что без переходного периода и льгот бизнесу сложно будет адаптироваться к новым требованиям, а выполнить требования смогут только крупные парки.