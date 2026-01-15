Таксисты хотят получить новые послабления локализации

Таксисты хотят получить новые послабления локализацииТаксопарки просят у Госдумы ввести квоты на нелокализованные машины
Участники рынка уже обратились к главе думского комитета по транспорту Евгению Москвичёву с просьбой установить квоту для нелокализованных автомобилей в размере 25% от внесённых в реестр машин — аналогичная мера будет действовать для самозанятых перевозчиков до 2033 года.
В крупных таксопарках отмечают, что без переходного периода и льгот бизнесу сложно будет адаптироваться к новым требованиям, а выполнить требования смогут только крупные парки.
К слову, согласно ранее проведённым опросам, 66% игроков рынка не планируют обновлять автопарк и приводить его в соответствие с новым законом, который вступит в силу с 1 марта 2026 года. Среди причин называют высокую стоимость транспортных средств и их низкую окупаемость, а также нежелание пассажиров ездить на отечественных автомобилях.