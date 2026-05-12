Tenet намекнул на скорый старт продаж нового кроссовера

Tenet намекнул на скорый старт продаж нового кроссовераВ Калуге началось производство Tenet T4L по полному циклу
Сообщается, что во время производства особое внимание уделяется защите кузова от ржавчины. Так, днище автомобилей и все скрытые полости обрабатывают воском, также наносятся дополнительные слои защищающих от «рыжиков» материалов, а также антигравийную и антишумную защиту.
Длина паркетника составляет 4506 мм — это на 186 мм длиннее стандартного T4, а расстояние между осями увеличилось на 40 мм, до 2650 мм.
В движение модель станет приводить выдающий 147 сил и 210 Нм крутящего момента наддувный двигатель объёмом 1,5 литра, с которым сочетаются 6-ступенчатая роботизированная трансмиссия и привод на переднюю ось.
Оснащение включает виртуальную панель приборов, современную медиасистему, подогрев всех сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, функцию дистанционного запуска двигателя.
Все подробности о сроках появления Tenet T4L на российском рынке, а также о ценах и комплектациях, станут известны в ближайшее время.
