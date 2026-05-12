Опубликовано 12 мая 2026, 10:55
1 мин.

Tenet намекнул на скорый старт продаж нового кроссовера

В Калуге началось производство Tenet T4L по полному циклу
Tenet намекнул на скорый старт продаж нового кроссовера. На заводе АГР в Калужской области началось производство вседорожника T4L по полному циклу. В поступившем в редакцию Quto.ru сообщении говорится, что углубление локализации является частью программы отечественного холдинга и китайской компании Defetoo.
Сообщается, что во время производства особое внимание уделяется защите кузова от ржавчины. Так, днище автомобилей и все скрытые полости обрабатывают воском, также наносятся дополнительные слои защищающих от «рыжиков» материалов, а также антигравийную и антишумную защиту.

Длина паркетника составляет 4506 мм — это на 186 мм длиннее стандартного T4, а расстояние между осями увеличилось на 40 мм, до 2650 мм.

В движение модель станет приводить выдающий 147 сил и 210 Нм крутящего момента наддувный двигатель объёмом 1,5 литра, с которым сочетаются 6-ступенчатая роботизированная трансмиссия и привод на переднюю ось.

Оснащение включает виртуальную панель приборов, современную медиасистему, подогрев всех сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, функцию дистанционного запуска двигателя.

Все подробности о сроках появления Tenet T4L на российском рынке, а также о ценах и комплектациях, станут известны в ближайшее время.

