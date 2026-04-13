Россиянам назвали десять самых дешёвых полноприводных кроссоверов

Россиянам назвали десять самых дешёвых полноприводных кроссоверовИзучив рынок полноприводных кроссоверов, эксперты издания «Автоновости дня» составили топ-10 самых бюджетных автомобилей в этом сегменте
Tenet T4 укомплектован полуторалитровым бензиновым турбированным двигателем мощностью 147 лошадиных сил, который работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.
Вторую строчку занял Haval Jolion. Выгодным приобретением станут машины 2024 модельного года, произведённые в 2025-м. Цена начинается от 2 549 000 рублей. В базовой комплектации установлен полуторалитровый турбомотор мощностью 150 сил и семиступенчатый «робот» с «мокрым» двойным сцеплением.
Замыкает тройку лидеров Omoda C5. Приобрести полноприводный вариант модели 2024 года можно минимум за 2 729 000 рублей. Под капотом машины стоит турбодвигатель объёмом 1,6 литра на 150 лошадиных сил и семиступенчатый «робот».
Четвёртое место досталось кроссоверу белорусской сборки Belgee X70. Полноприводные модификации обойдутся от 2 806 990 рублей. Силовой агрегат у модели единый для всех типов привода — полуторалитровая турбированная установка на 150 сил. В паре с ним на полноприводных версиях работает семиступенчатая преселективная роботизированная коробка передач.
Пятую позицию удерживает Solaris HC. Стоимость полноприводной версии Family с «механикой» начинается от 2 920 000 рублей. Аналог Hyundai Creta оснащается атмосферным мотором объёмом 1,6 литра на 121 лошадиную силу. Трансмиссия на выбор — шестиступенчатая механическая коробка передач или традиционный шестиступенчатый «автомат».
На шестом месте разместился Chery Tiggo 7L. Базовая версия Active с мотором 1,6 литра (150 «лошадей») и роботизированной коробкой на семь передач оценивается в 2 940 000 рублей.
За те же 2 940 000 рублей можно приобрести Tenet T7. Речь о комплектации 2025 года Active. Под капотом стоит тот же полуторалитровый турбомотор на 150 сил и семиступенчатый «робот».
Восьмую строчку занял недавно появившийся в продаже Changan UNI-S нового поколения. Кроссовер доступен в двух полноприводных вариантах оснащения — Luxe и Techno. Минимальная цена без учёта возможных скидок составляет 2 979 900 рублей. Автомобиль укомплектован полуторалитровым турбированным двигателем, развивающим 181 лошадиную силу, и семиступенчатым «роботом» с «мокрым» двойным сцеплением.
На девятой строчке Haval H3 2026 модельного года. Самый доступный вариант с полным приводом оценивается в 3 049 000 рублей. Под капотом установлен полуторалитровый турбомотор с отдачей 177 лошадиных сил в сочетании с семиступенчатой преселективной роботизированной коробкой передач.
Завершает список XCite X-Cross 8. Этот семиместный автомобиль, являющийся аналогом Chery Tiggo 8 Pro, ещё можно найти в салонах Lada. С учётом дополнительной выгоды в размере 300 тысяч рублей его полноприводные модификации стоят минимум 3 059 000 рублей. В движение машину приводит 1,6-литровый турбодвигатель мощностью 150 сил, работающий в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.