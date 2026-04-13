Россиянам назвали десять самых дешёвых полноприводных кроссоверов

Tenet T4 укомплектован полуторалитровым бензиновым турбированным двигателем мощностью 147 лошадиных сил, который работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Вторую строчку занял Haval Jolion. Выгодным приобретением станут машины 2024 модельного года, произведённые в 2025-м. Цена начинается от 2 549 000 рублей. В базовой комплектации установлен полуторалитровый турбомотор мощностью 150 сил и семиступенчатый «робот» с «мокрым» двойным сцеплением.

Замыкает тройку лидеров Omoda C5. Приобрести полноприводный вариант модели 2024 года можно минимум за 2 729 000 рублей. Под капотом машины стоит турбодвигатель объёмом 1,6 литра на 150 лошадиных сил и семиступенчатый «робот».

Четвёртое место досталось кроссоверу белорусской сборки Belgee X70. Полноприводные модификации обойдутся от 2 806 990 рублей. Силовой агрегат у модели единый для всех типов привода — полуторалитровая турбированная установка на 150 сил. В паре с ним на полноприводных версиях работает семиступенчатая преселективная роботизированная коробка передач.