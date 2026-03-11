Новости
У россиян запретят отбирать машины за долги, но не у всех

Нововведение распространяется на многодетные семьи
У некоторых россиян запретят отбирать машины за долги. Госдума приняла в III чтении поправки в Гражданский процессуальный кодекс России, предполагающие введение запрета на конфискацию за долги земельных участков и автомобилей, которые принадлежат многодетным семьям.
Согласно нововведению, расширяется перечень имущества, на которое не может быть наложено взыскание по исполнительным документам. В него включены бесплатные участки земли, которые были выданы семьям с тремя и более детьми в качестве поддержки.

Перечень также включает машины, но только в тех случаях, когда транспорт в семье единственный.

«Реализация проектируемых норм позволит сохранить необходимые материальные условия жизни и повысить уровень социально-правовой поддержки многодетных семей», — говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее в Госдуме обратили внимание на ситуацию с принудительным перемещением автомобилей на штрафстоянку. В частности, как отметил депутат Ярослав Нилов, в ряде российских городов у местных властей есть особые полномочия по эвакуации машин из-под запрещающих знаков, при этом увезти на спецстоянку машину, незаконно занимающую инвалидное место, по упрощённой схеме нельзя.