У россиян запретят отбирать машины за долги, но не у всех

Согласно нововведению, расширяется перечень имущества, на которое не может быть наложено взыскание по исполнительным документам. В него включены бесплатные участки земли, которые были выданы семьям с тремя и более детьми в качестве поддержки.

Перечень также включает машины, но только в тех случаях, когда транспорт в семье единственный.