В Госдуме отказались сурово наказывать автоподставщиков

В Госдуме отказались сурово наказывать автоподставщиковЗаконопроект об отдельной статье для жуликов отклонён
Авторы законопроекта предлагали ввести отдельную статью в УК РФ для автоподстав, а за само деяние наказывать лишением свободы на срок до четырёх лет. В случае, если преступление совершено группой лиц, либо если причинён вред здоровью потерпевшего, в тюрьму жулики должны отправиться на срок до семи лет.
В пояснительной записке к документу указывается, что из-за большого количества мигрантов в последнее время на российских дорогах наблюдается резкий рост криминала. При этом действующие нормы законодательства не имеют правовой конкретики именно для этого вида мошенничества, что даёт возможность «манипулировать положениями статей УК».
«В настоящее время лиц, совершивших данное преступление, обычно судят по статье 159 УК РФ. Однако данный вид преступления далеко выходит за рамки простого мошенничества, поскольку сопряжён с вымогательством денег, угрозами, а также с нарушением правил безопасности движения и повреждением транспортного средства потерпевших. Законопроект направлен на совершенствование уголовного законодательства. Принятие данного законопроекта будет способствовать большей защищённости автомобилистов и страховых компаний от “разбойников с большой дороги”», — говорится в пояснительной записке.
Однако в думском комитете по законодательству и госстроительству отметили, что сегодня преступления против безопасности движения содержатся в нынешней редакции Уголовного кодекса и дополнений не требуют.
«Указание в проектируемой норме на такую цель создания дорожно-транспортного происшествия, как вымогательство, при отсутствии признаков, характеризующих вымогательство, перечисленных в ч. 1 ст. 163 УК РФ, недостаточно для отнесения данного преступления к преступлениям против собственности», — говорится в отзыве на документ.