В России изучат риски праворульных машин на дорогах

22 мая 2026, 08:13
В России изучат риски праворульных машин на дорогахОб этом говорится в утверждённой стратегии повышения безопасности движения
В РФ оценят риски праворульных машин на дорогах. В рамках утверждённой кабмином стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2036 года предполагает комплексное изучение всех проблем. Одним из пунктов является оценка рисков использования на дорогах автомобилей с правым расположением руля.
Toyota
Непосредственно оценкой станут заниматься Минтранс РФ совместно с Минпромторгом, МВД и ФГУП «НАМИ», а срок реализации инициативы — до 2028 года.
Кроме того, в документе указано, что профильные ведомства изучат целесообразность разработки отдельных программ обучения в автошколах для подготовки водителей транспортных средств с правым рулём.
«В целях реализации подготовки таких водителей в субъектах РФ, где значительная доля парка транспортных средств приходится на транспортные средства с правым расположением рулевого управления», — говорится в документе.
Источник:Правительство России
Автор:Светлана Ходос
