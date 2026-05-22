Новости
Опубликовано 22 мая 2026, 08:13
1 мин.

В России изучат риски праворульных машин на дорогах

Об этом говорится в утверждённой стратегии повышения безопасности движения
В РФ оценят риски праворульных машин на дорогах. В рамках утверждённой кабмином стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2036 года предполагает комплексное изучение всех проблем. Одним из пунктов является оценка рисков использования на дорогах автомобилей с правым расположением руля.
В России изучат риски праворульных машин на дорогах
Toyota

Непосредственно оценкой станут заниматься Минтранс РФ совместно с Минпромторгом, МВД и ФГУП «НАМИ», а срок реализации инициативы — до 2028 года.

Кроме того, в документе указано, что профильные ведомства изучат целесообразность разработки отдельных программ обучения в автошколах для подготовки водителей транспортных средств с правым рулём.

«В целях реализации подготовки таких водителей в субъектах РФ, где значительная доля парка транспортных средств приходится на транспортные средства с правым расположением рулевого управления», — говорится в документе.

Читайте также:

Источник:Правительство России
Автор:Светлана Ходос
Теги:
#правый руль
,
#автомобильные новости
  1. Quto.ru/
  2. Журнал/
  3. Новости/
  4. В России изучат риски праворульных машин на дорогах