Россиянам назвали способ реанимации экранов китайских машин

«То, что экранов стало много — не главное. Хуже, что на современных китайских машинах на экраны выведено управление важнейшими функциями. Через них регулируется температура в салоне, включаются обогревы сидений, стёкол и руля, меняются режимы работы системы стабилизации. Так что завис экран — это уже не про "поеду без музыки". Проблема шире», — подчеркнул эксперт.

В машинах ушедших брендов подобные проблемы тоже есть, но сами системы там проще, а управление основными функциями, как правило, вынесено на отдельные кнопки.

Чаще зависания встречаются в жаркую погоду, ещё одним фактором является установка и запуск большого количества приложений. Сами проблемы могут выражаться как в чёрном экране, так и в отсутствии реакции на прикосновения, замедленной реакции, зависании картинки с камера заднего вида, некорректной работе системы контроля давления в шинах.

Как правило, при возникновении глюков владельцы или надеются, что «само пройдёт» при длительной стоянке, или едут в сервис.

«Между тем есть простой способ, как решить проблему своими руками. Способ, которыми пользуются даже официальные дилеры. Надо снять клемму с аккумулятора. Способ оживления гаджетов путем временного отключения аккумулятора не нов: раньше так приводили в чувство мобильные телефоны. Сегодня батарею извлечь за секунды не получится: нужно разбирать аппарат или пробовать разные комбинации воздействия на физические кнопки. Но аккумуляторы на китайских автомобилях обычно находятся под капотом, и чтобы снять клемму нужен, как правило, один инструмент — ключ “на 10”», — пояснил Андреев.

Сначала нужно выключить зажигание и открыть капот. Важно на время манипуляций оставить дверь открытой, чтобы не сработал центральный замок. После этого надо открутить минусовую клемму, подождать 10-15 минут и поставить всё обратно. После этого всё должно заработать как нужно, разве что сбросятся часы и счётчик суточного пробега. В ряде случаев нужно заново «обучить» электрические стеклоподъёмники и привод люка.

«Но бывает и обратная ситуация. Люк "ругается" писком, что не может закрыться. Вы обучаете — не помогает. Надо снять клемму, подождать, снова включить, после чего провести повторное обучение. И всё становится на свои места. У нас был случай, когда роботизированная коробка стала мягче работать после перезагрузки — видимо, вошла в режим самоадаптации с учетом износа дисков сцепления», — заключил эксперт.

