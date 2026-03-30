Новости
Опубликовано 30 марта 2026, 12:53
1 мин.

В России найдено решение проблемы повышенной опасности питбайков

Популярную у молодёжи технику хотят приравнять к мотоциклам
В РФ найдено решение проблемы питбайков на дорогах. Небольшие внедорожные мотоциклы, которые сегодня относятся к спортивному инвентарю и не подлежат регистрации в ГИБДД, предложено приравнять к мотоциклам. По словам главы Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина, решение позволит убрать с российских дорог детей на питбайках, сократит подростковый травматизм и положительно скажется на безопасности движения.
РИА Новости / Алексей Мальгавко

Эксперт напомнил, что ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях с участием мототехники гибнут несовершеннолетние. Сегодня законодательство не предусматривает наличие прав и регистрации подобной техники, а запрет на движение по дорогам подростки игнорируют — зачастую это приводит к печальным последствиям.

Решение проблемы, по мнению Шапарина, кроется в изменении статуса транспортных средств. Если приравнять питбайки к мотоциклам и ввести обязательные ПТС на них, родители перестанут покупать своим детям опасные игрушки и проблема решится сама собой. Соответствующее обращение он направил в Генпрокуратуру России.

Материалы по теме

Для компаний, которые продают питбайки и квадроциклы без паспортом транспортных средств, он предложил ввести ответственность вплоть до уголовной.

Помимо этого, эксперт напомнил, что сегодня при ввозе такой техники в Россию не платится утильсбор — в итоге в бюджет не поступают деньги от них.