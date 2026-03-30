В России найдено решение проблемы повышенной опасности питбайков

Эксперт напомнил, что ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях с участием мототехники гибнут несовершеннолетние. Сегодня законодательство не предусматривает наличие прав и регистрации подобной техники, а запрет на движение по дорогам подростки игнорируют — зачастую это приводит к печальным последствиям.

Решение проблемы, по мнению Шапарина, кроется в изменении статуса транспортных средств. Если приравнять питбайки к мотоциклам и ввести обязательные ПТС на них, родители перестанут покупать своим детям опасные игрушки и проблема решится сама собой. Соответствующее обращение он направил в Генпрокуратуру России.