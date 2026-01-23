В России обвалились продажи дорогих автомобилей

Наибольшим спросом у россиян, несмотря на снижение продаж на 47%, пользовались автомобили Exeed — на моделях бренда остановили свой выбор 21,7 тыс. покупателей.

Второе место занимают внедорожники Tank, которые в прошлом году разошлись тиражом 18,6 тыс. экземпляров — это на 35% меньше, чем годом ранее.

Замыкает тройку лидеров ушедший из России BMW. В 2025 году объём продаж немецкой марки вырос на 42%, до 16,7 тыс. автомобилей.