В России обвалились продажи дорогих автомобилей

В России обвалились продажи дорогих автомобилейВ 2025 году спрос сократился на 16%
Наибольшим спросом у россиян, несмотря на снижение продаж на 47%, пользовались автомобили Exeed — на моделях бренда остановили свой выбор 21,7 тыс. покупателей.
Второе место занимают внедорожники Tank, которые в прошлом году разошлись тиражом 18,6 тыс. экземпляров — это на 35% меньше, чем годом ранее.
Замыкает тройку лидеров ушедший из России BMW. В 2025 году объём продаж немецкой марки вырос на 42%, до 16,7 тыс. автомобилей.
Кроме того, отметку в 10 тысяч реализованных дилерами машин преодолели LiXiang (13,1 тыс. шт., -44%) и Hongqi (10 тыс. шт., +40%).
Несмотря на общее снижение продаж, аналитики отмечают, что их доля осталась без изменений. Так, если в 2024 премиальные транспортные средства занимали 9,9% продаж, то в 2025 — 9,8%. Помимо этого, динамика спроса на дорогие автомобили соответствует общей ситуации на рынке, который по результатам прошлого года сократился на 15,6%.