Kia объявила масштабный отзыв в России из-за короткого замыкания

Kia объявила масштабный отзыв в России из-за короткого замыканияНа сервис придётся заехать владельцам 33 тыс. машин
Проблема обнаружена в блоке предохранителей антиблокировочной системы (ABS). В ряде случаев в процессе эксплуатации возможно короткое замыкание.
Для устранения неполадки сотрудники дилерских центров проведут диагностику и, при необходимости, заменят мультипредохранитель электронного блока управления. Помимо этого, механики заменят стикер крышке блока на корректный.
Для владельцев машин все работы будут проведены бесплатно, а о необходимости предоставить автомобиль для проведения ремонта автомобилистов предупредят по телефону или электронной почте.
В конце 2025 года южнокорейский производитель Kia зарегистрировал на территории России два товарных знака. Таким образом в компании хотят защитить свои права на системы, которые появятся на серийных машинах не ранее 2026 года. Информация появилась в открытых базах Росстандарта.