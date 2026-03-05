Новости
Опубликовано 05 марта 2026, 09:34
1 мин.

Список разрешённых для таксистов машин включает шесть автобрендов

Таксистам разрешат ездить на Lada и Evolute
Минпромторг РФ опубликовал список разрешённых для такси машин. В министерстве промышленности и торговли России подготовили перечень автомобилей, на которых можно осуществлять перевозку пассажиров и грузов. В список локализованных транспортных средств вошли шесть марок, но в ведомстве отметили, что в будущем перечень может быть расширен. Документ имеется в распоряжении Quto.ru.
РИА Новости / Максим Блинов

Так, с 1 марта 2026 года водителям такси можно использовать автомобили Lada (Iskra, Granta, Vesta, Aura, Largus, Niva Travel, Niva Legend), Evolute (i-Joy, i-Sky, i-Space), Sollers SP7, SF1), Voyah (Free, Dream, Paddion), Москвич (3, 3е, 6, 8, М70, М90), а также Umo (5).

В будущем авторы не исключают возможности расширения перечня и включения в него автомобилей Haval Jolion, F7 и F7x, а также Tenet T7. Соответствующий акт уже внесён на рассмотрение кабмина.

Материалы по теме

В феврале 2026 года в Москве началось производство новых автомобилей. Столичный завод «Москвич» начал серийный выпуск машин с гибридными и полностью электрическими силовыми установками. Сообщается, что это техника компании EVM под маркой UMO (Urban City Mobile), а технологическим партнёром проекта стал «Яндекс».