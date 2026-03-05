Список разрешённых для таксистов машин включает шесть автобрендов

Список разрешённых для таксистов машин включает шесть автобрендовТаксистам разрешат ездить на Lada и Evolute
Так, с 1 марта 2026 года водителям такси можно использовать автомобили Lada (Iskra, Granta, Vesta, Aura, Largus, Niva Travel, Niva Legend), Evolute (i-Joy, i-Sky, i-Space), Sollers SP7, SF1), Voyah (Free, Dream, Paddion), Москвич (3, 3е, 6, 8, М70, М90), а также Umo (5).
В будущем авторы не исключают возможности расширения перечня и включения в него автомобилей Haval Jolion, F7 и F7x, а также Tenet T7. Соответствующий акт уже внесён на рассмотрение кабмина.
В феврале 2026 года в Москве началось производство новых автомобилей. Столичный завод «Москвич» начал серийный выпуск машин с гибридными и полностью электрическими силовыми установками. Сообщается, что это техника компании EVM под маркой UMO (Urban City Mobile), а технологическим партнёром проекта стал «Яндекс».