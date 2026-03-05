В России отметили снижение цен на новые автомобили

В России отметили снижение цен на новые автомобилиСредняя стоимость отечественных машин уменьшилась
Также сообщается, что средние цены на китайские автомобили остались без изменений и составляют 3,94 млн рублей. Впрочем, некоторые модели из Поднебесной стали доступнее для покупателей..
Заметнее всего подешевели в прошлом месяце Lada Aura (2,44 млн рублей, -4%), Chery Tiggo 7 Pro Max (2,96 млн рублей, -3%), Zeekr 9X (13,11 млн рублей, -3%).
Эксперты также отмечают, что корректировка прайсов зависит от конкретного региона. Так, в Саратовской области средняя стоимость новой машины в феврале уменьшилась на 10%, до 3,03 млн рублей, в Воронежской области — на 6%, до 2,9 млн рублей, в Нижегородской области — на 5%, до 2,49 млн рублей.
Впрочем, в ряде регионов цены продолжают свой рост. Лидерами здесь оказались Тверская область (+5,3%, 2,26 млн рублей), Краснодарский край (+4,6%, 2,77 млн рублей) и Ярославская область (+3,5%, 1,87 млн рублей).