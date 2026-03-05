В России отметили снижение цен на новые автомобили

Эксперты также отмечают, что корректировка прайсов зависит от конкретного региона. Так, в Саратовской области средняя стоимость новой машины в феврале уменьшилась на 10%, до 3,03 млн рублей, в Воронежской области — на 6%, до 2,9 млн рублей, в Нижегородской области — на 5%, до 2,49 млн рублей.

Впрочем, в ряде регионов цены продолжают свой рост. Лидерами здесь оказались Тверская область (+5,3%, 2,26 млн рублей), Краснодарский край (+4,6%, 2,77 млн рублей) и Ярославская область (+3,5%, 1,87 млн рублей).