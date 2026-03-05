Новости
Опубликовано 05 марта 2026, 08:00
1 мин.

В России отметили снижение цен на новые автомобили

Средняя стоимость отечественных машин уменьшилась
В России отмечено снижение цен на новые автомобили. По итогам февраля 2026 года средняя стоимость легковых автомобилей на российском рынке опустилась до 1,99 млн рублей. Правда, по данным Авто.ру Бизнес, речь идёт только об отечественных машинах. Исследование есть в распоряжении Quto.ru.
Артеменков Александр/PhotoXPress.ru

Также сообщается, что средние цены на китайские автомобили остались без изменений и составляют 3,94 млн рублей. Впрочем, некоторые модели из Поднебесной стали доступнее для покупателей..

Заметнее всего подешевели в прошлом месяце Lada Aura (2,44 млн рублей, -4%), Chery Tiggo 7 Pro Max (2,96 млн рублей, -3%), Zeekr 9X (13,11 млн рублей, -3%).

Эксперты также отмечают, что корректировка прайсов зависит от конкретного региона. Так, в Саратовской области средняя стоимость новой машины в феврале уменьшилась на 10%, до 3,03 млн рублей, в Воронежской области — на 6%, до 2,9 млн рублей, в Нижегородской области — на 5%, до 2,49 млн рублей.

Впрочем, в ряде регионов цены продолжают свой рост. Лидерами здесь оказались Тверская область (+5,3%, 2,26 млн рублей), Краснодарский край (+4,6%, 2,77 млн рублей) и Ярославская область (+3,5%, 1,87 млн рублей).