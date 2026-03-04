Выяснилось, что в ДТП россияне чаще уничтожают «китайцев» и Lada

Как отметили страховщики, больше всего тотальных событий по каско было зафиксировано в 2025 году в Подмосковье (11%) и Москве (10%), а также Санкт-Петербурге (5%), Краснодарском крае (4%) и Татарстане (3%). Реже всего происходят аварии с полным уничтожением машин в Волгоградской (0,8%) и Нижегородской (1,7%) областях.

Эксперты также сообщили, что порядка 44% происшествий, после которых автомобили не подлежат восстановлению, происходит с участием транспорта корпоративных парков, в том числе такси и каршеринга.