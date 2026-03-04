Выяснилось, что в ДТП россияне чаще уничтожают «китайцев» и Lada

Выяснилось, что в ДТП россияне чаще уничтожают «китайцев» и LadaОколо половины аварий с серьёзными повреждениями приходится на такси и каршеринг
Как отметили страховщики, больше всего тотальных событий по каско было зафиксировано в 2025 году в Подмосковье (11%) и Москве (10%), а также Санкт-Петербурге (5%), Краснодарском крае (4%) и Татарстане (3%). Реже всего происходят аварии с полным уничтожением машин в Волгоградской (0,8%) и Нижегородской (1,7%) областях.
Эксперты также сообщили, что порядка 44% происшествий, после которых автомобили не подлежат восстановлению, происходит с участием транспорта корпоративных парков, в том числе такси и каршеринга.
Среди марок лидерами по количеству «тоталей» признаны Lada (11%), Haval (4,9%), Geely (4,8%), Volkswagen (4,7%), Chery (4,4%).
Ранее сообщалось, что в РФ аварийность будут считать по-новому. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) по поручению правительства предложит изменить способ расчёта дорожной аварийности. В организации отмечают, что в нынешнем методе есть ряд недостатков, но для перехода на новую модель необходимо провести колоссальную работу.