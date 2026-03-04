Новости
Опубликовано 04 марта 2026, 15:32
1 мин.

В России продают очень дорогую 38-летнюю «Волгу» КГБ

И без того редкий советский автомобиль пережил серьёзный тюнинг
В РФ продают редкую и очень дорогую «Волгу» 1988 года выпуска. На одном из популярных классифайдов появилось объявление о продаже советского 38-летнего седана ГАЗ-24-34 в версии КГБ с пробегом 6000 км. Автомобиль был выпущен ограниченным тиражом, который составлял 244 единицы, а именно этот экземпляр ещё и пережил глубокий тюнинг. Машина находится в Ставропольском крае, сообщает портал 110km.ru.
Скриншот с сайта Drom.ru

Машина была построена на базе ГАЗ-13 «Чайка», а внешне такие машины не отличались от серийной «Волги». Под капотом же здесь устанавливался 5,5-литровый V8 на 195 л. с., работающий в связке с 3-ступенчатой автоматической трансмиссией. Кстати, в салоне при этом могло находиться три педали, но две из них работали как тормоз. Также н аседан устанавливалась усиленная подвеска, более мощные тормоза, стабилизатор поперечной устойчивости и гидроусилитель руля.

Впрочем, машина, которая выставлена на продажу, пережила глубокий тюнинг. Оригинальный двигатель был заменён на 3,0-литровый рядный мотор Toyota, выдающий 230 л. с., сочетается с которым 4-диапазонный «автомат».

Модернизация коснулась и кузов. Владелец убрал две двери, превратив седан в купе, линию крыши занизили, установили новый обвес и современную светотехнику. В итоге советский автомобиль стал похож на американский маслкар.

Продавец отмечает, что все изменения внесены в ПТС, а само транспортное средство в идеальном состоянии. Стоимость ГАЗ-24-34 составляет 4 млн рублей.