В России продают очень дорогую 38-летнюю «Волгу» КГБ

Машина была построена на базе ГАЗ-13 «Чайка», а внешне такие машины не отличались от серийной «Волги». Под капотом же здесь устанавливался 5,5-литровый V8 на 195 л. с., работающий в связке с 3-ступенчатой автоматической трансмиссией. Кстати, в салоне при этом могло находиться три педали, но две из них работали как тормоз. Также н аседан устанавливалась усиленная подвеска, более мощные тормоза, стабилизатор поперечной устойчивости и гидроусилитель руля.

Впрочем, машина, которая выставлена на продажу, пережила глубокий тюнинг. Оригинальный двигатель был заменён на 3,0-литровый рядный мотор Toyota, выдающий 230 л. с., сочетается с которым 4-диапазонный «автомат».