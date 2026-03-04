В одном из регионов России готовят автоштрафы за новое нарушение

В одном из регионов России готовят автоштрафы за новое нарушениеВодителей начнут сурово наказывать за выезд на лёд
Согласно законопроекту, граждан начнут штрафовать на 5 000 рублей, должностных лиц — на 50 000 рублей, юрлиц — на сумму от 10 000 до 50 000 рублей.
Запрет не будет распространяться на транспорт спасателей и сотрудников ведомств, деятельность которых связана с «обеспечением безопасности жизни и здоровья людей на водных объектах, охраной окружающей среды», а также научными исследованиями и гидрологическими изысканиями.
На рассмотрение регионального правительства документ будет направлен до конца марта. Если он будет одобрен, санкции для водителей вступят в силу к будущей зиме.
О необходимости усилить санкции за выезд на поверхность замёрзшего Байкала заговорили после инцидента, в котором микроавтобус провалился под лёд. В результате происшествия несколько человек погибли, а организатор нелегальной туристической группы арестован по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшем гибель двух и более человек.