В одном из регионов России готовят автоштрафы за новое нарушение

На рассмотрение регионального правительства документ будет направлен до конца марта. Если он будет одобрен, санкции для водителей вступят в силу к будущей зиме.

О необходимости усилить санкции за выезд на поверхность замёрзшего Байкала заговорили после инцидента, в котором микроавтобус провалился под лёд. В результате происшествия несколько человек погибли, а организатор нелегальной туристической группы арестован по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшем гибель двух и более человек.