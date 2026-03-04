Россиянам напомнили о способных продлить жизнь машине весенних работах

В первую очередь нужно проверить радиатор и очистить его от грязи, скопившейся за зиму. Дело в том, что передняя часть машины, как правило, покрывается плотным слоем песка и реагентов — эта смесь забивает соты и ухудшает отвод тепла. При потеплении же проблема может привести к постоянной работе вентилятора системы охлаждения и её ускоренному износу, а также перегреву.

При этом полить радиатор из домашней мойки — идея не самая лучшая, так как струя воды под давлением может деформировать соты. Так что эксперт рекомендует обращаться с этим вопросом в автосервис.

Помимо этого, в техцентре можно сразу проверить состояние тормозных механизмов и подвески. Первые всю зиму находятся в окружении влаги, песка и соли, что может привести к коррозии и подклиниванию, а резиновые элементы второй дубеют на морозе, что приводит к риску появления микротрещин.