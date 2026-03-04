Россиянам напомнили о способных продлить жизнь машине весенних работах

Россиянам напомнили о способных продлить жизнь машине весенних работахЧто необходимо проверить перед наступлением тепла
В первую очередь нужно проверить радиатор и очистить его от грязи, скопившейся за зиму. Дело в том, что передняя часть машины, как правило, покрывается плотным слоем песка и реагентов — эта смесь забивает соты и ухудшает отвод тепла. При потеплении же проблема может привести к постоянной работе вентилятора системы охлаждения и её ускоренному износу, а также перегреву.
При этом полить радиатор из домашней мойки — идея не самая лучшая, так как струя воды под давлением может деформировать соты. Так что эксперт рекомендует обращаться с этим вопросом в автосервис.
Помимо этого, в техцентре можно сразу проверить состояние тормозных механизмов и подвески. Первые всю зиму находятся в окружении влаги, песка и соли, что может привести к коррозии и подклиниванию, а резиновые элементы второй дубеют на морозе, что приводит к риску появления микротрещин.
Стоит также проверить сход-развал, что продлит ресурс шин.
Не лишним будет поменять масло в двигателе, так как за зиму его вязкость меняется, а защитные свойства снижаются. Аккумулятор также работает в сложных условиях, а короткие поездки не позволяют генератору полноценно зарядить элемент питания.
Повысить эффективность работы климат-контроля и качество воздуха в салоне позволит замена салонного фильтра. Эксперт напомнил, что в зимний период в салоне накапливается влага, что создаёт благодатную почву для появления грибка и бактерий, а забитый фильтр ухудшает обдув и препятствует нормальному осушению воздуха. Кроме того, это заставляет компрессор работать с повышенной нагрузкой, что повышает его износ.