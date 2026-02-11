Эксперты объяснили, стоит ли вкладывать деньги в ремонт старых машин

«Вкладываться в ремонт стареющей техники стоит только после полной диагностики, если пробег не превышает 200–250 тыс. км и затраты ниже 30–40% рыночной цены авто — иначе выгоднее новое», — отметили эксперты.

Уточняется, что до конца года цены на запчасти и услуги автосервисов могут вырасти на 10-15%. Так что своевременное приобретение новой машины в перспективе может минимизировать траты на обслуживание.