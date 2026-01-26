Назван предельный пробег машин из КНР до капитального ремонта

«На данный момент не зафиксировано случаев, когда автомобиль из КНР проходил миллион километров без замены ключевых узлов. В то же время ряд китайских автопроизводителей заявляет гарантию в один миллион километров, но на практике это скорее маркетинг. На такой шаг пошли бренды Chery на внутреннем рынке и Jetour в ОАЭ и ЮАР», — отметил эксперт.

Он также отметил, что сегодня некоторые китайские производители начали предлагать пожизненную гарантию на свои машины, но действует она только у первого владельца, после перепродажи применяются стандартные сроки.