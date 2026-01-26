Новости
Назван предельный пробег машин из КНР до капитального ремонта

Эксперт Ковалев рассказал, есть ли в Китае машины-миллионники. Средний возраст автомобилей на территории России продолжает увеличиваться. На этом фоне россияне всё чаще интересуются ресурсом автомобилей из Поднебесной. Теперь же автомобильный эксперт Александр Ковалев в беседе с RG.RU рассказал, существуют ли в Китае автомобили, способные проехать до миллиона километров.
«На данный момент не зафиксировано случаев, когда автомобиль из КНР проходил миллион километров без замены ключевых узлов. В то же время ряд китайских автопроизводителей заявляет гарантию в один миллион километров, но на практике это скорее маркетинг. На такой шаг пошли бренды Chery на внутреннем рынке и Jetour в ОАЭ и ЮАР», — отметил эксперт.

Он также отметил, что сегодня некоторые китайские производители начали предлагать пожизненную гарантию на свои машины, но действует она только у первого владельца, после перепродажи применяются стандартные сроки.

По словам Ковалева, создание миллионника не является для производителей ключевой задачей, так как на домашнем рынке сроки владения легковыми машинами сокращаются, а сами компании находятся в постоянной технологической гонке.

«Машины все меняют примерно так же часто, как бытовую технику — раз в несколько лет. Это не означает, что китайские автомобили одноразовые. Они способны проходить, при должном обслуживании, без капитального ремонта сопоставимые пробеги с машинами других зарубежных марок. Но на сегодняшний день реальный предел ресурса без серьёзных поломок составляет примерно двести — триста тысяч километров для бензиновых версий и до пятисот тысяч километров для электрических моделей», — заключил эксперт.