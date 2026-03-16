Россияне массово игнорируют оформление одного документу на машину

Россияне массово игнорируют оформление одного документу на машинуПорядка 25% автомобилей ездит по дорогам без ОСАГО
По мнению экспертов, многие машины без страховки действительно зарегистрированы, но не выезжают на дороги. Тем не менее, проблему называют «достаточно острой», а страховщики сообщают, что реально отсутствует «автогражданка» примерно у 7—10% транспортных средств.
В РСА заявили, что ингорирующие требования законодательства автомобилисты создают массу проблем для добросовестных граждан. В частности, в отсутствие страховки они должны за свой счёт оплачивать ремонт и своей машины, и чужой, а денег на это может попросту не хватить.
«После отмены с 1 марта 2025 обязанности автовладельца по предоставлению договора ОСАГО при осуществлении регистрационных действий единственным способом проконтролировать наличие договора ОСАГО остаётся проверка документов сотрудниками Госавтоинспекции. Контроль наличия страховки с помощью камер нужен именно для защиты автовладельцев, которые попадают в ДТП и потом вынуждены взыскивать с автовладельца без полиса причинённый ущерб в судебном порядке», — считают страховщики.
В прошлом году россияне оформили 54,4 млн полисов ОСАГО — это на 21,5% больше, чем в 2024 году. При этом сами страховщики связывают рост с высоким спросом на краткосрочные полисы, особенно среди таксистов — на их долю пришлось 99,87% оформленных документов.
Суммарно автомобилисты оформили полисов на 329,47 млрд рублей, при этом объём выплат пострадавшим в ДТП водителям составил 294,49 млрд рублей. По мнению экспертов, если отказаться от подхода с занижением выплат, проблема решится сама собой.
«Водители отказываются от оформления ОСАГО, потому что не верят в эту систему, столкнувшись с мизерными выплатами, на которые просто невозможно восстановить машину. Если цены на запчасти и расценки на работы в ценовых справочниках, на основе которых и определяется размер компенсации, будут соответствовать реальному положению дел на рынке, а эксперты будут выдавать действительно справедливые и независимые заключения о размере ущерба, то автомобилисты сами придут в страховые компании за полисами. И их не придётся загонять в офисы страховщиков при помощи камер и штрафов», — пояснил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.