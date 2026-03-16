Опубликовано 16 марта 2026, 11:16
Россияне массово игнорируют оформление одного документу на машину

Порядка 25% автомобилей ездит по дорогам без ОСАГО
Россияне массово игнорируют оформление одного документа на машину. Примерно 25% автомобилей на российских дорогах не имеют оформленной «автогражданки» — то есть каждое пятое транспортное средство. К такому выводу пришли эксперты IZ.RU после анализа оформленных в 2025 году полисов ОСАГО к стоящим на учёте ГИБДД транспортным средствам.
Россияне массово игнорируют оформление одного документу на машину
По мнению экспертов, многие машины без страховки действительно зарегистрированы, но не выезжают на дороги. Тем не менее, проблему называют «достаточно острой», а страховщики сообщают, что реально отсутствует «автогражданка» примерно у 7—10% транспортных средств.

В РСА заявили, что ингорирующие требования законодательства автомобилисты создают массу проблем для добросовестных граждан. В частности, в отсутствие страховки они должны за свой счёт оплачивать ремонт и своей машины, и чужой, а денег на это может попросту не хватить.

«После отмены с 1 марта 2025 обязанности автовладельца по предоставлению договора ОСАГО при осуществлении регистрационных действий единственным способом проконтролировать наличие договора ОСАГО остаётся проверка документов сотрудниками Госавтоинспекции. Контроль наличия страховки с помощью камер нужен именно для защиты автовладельцев, которые попадают в ДТП и потом вынуждены взыскивать с автовладельца без полиса причинённый ущерб в судебном порядке», — считают страховщики.

В прошлом году россияне оформили 54,4 млн полисов ОСАГО — это на 21,5% больше, чем в 2024 году. При этом сами страховщики связывают рост с высоким спросом на краткосрочные полисы, особенно среди таксистов — на их долю пришлось 99,87% оформленных документов.

Суммарно автомобилисты оформили полисов на 329,47 млрд рублей, при этом объём выплат пострадавшим в ДТП водителям составил 294,49 млрд рублей. По мнению экспертов, если отказаться от подхода с занижением выплат, проблема решится сама собой.

«Водители отказываются от оформления ОСАГО, потому что не верят в эту систему, столкнувшись с мизерными выплатами, на которые просто невозможно восстановить машину. Если цены на запчасти и расценки на работы в ценовых справочниках, на основе которых и определяется размер компенсации, будут соответствовать реальному положению дел на рынке, а эксперты будут выдавать действительно справедливые и независимые заключения о размере ущерба, то автомобилисты сами придут в страховые компании за полисами. И их не придётся загонять в офисы страховщиков при помощи камер и штрафов», — пояснил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.