Россияне массово игнорируют оформление одного документу на машину

По мнению экспертов, многие машины без страховки действительно зарегистрированы, но не выезжают на дороги. Тем не менее, проблему называют «достаточно острой», а страховщики сообщают, что реально отсутствует «автогражданка» примерно у 7—10% транспортных средств.

В РСА заявили, что ингорирующие требования законодательства автомобилисты создают массу проблем для добросовестных граждан. В частности, в отсутствие страховки они должны за свой счёт оплачивать ремонт и своей машины, и чужой, а денег на это может попросту не хватить.

«После отмены с 1 марта 2025 обязанности автовладельца по предоставлению договора ОСАГО при осуществлении регистрационных действий единственным способом проконтролировать наличие договора ОСАГО остаётся проверка документов сотрудниками Госавтоинспекции. Контроль наличия страховки с помощью камер нужен именно для защиты автовладельцев, которые попадают в ДТП и потом вынуждены взыскивать с автовладельца без полиса причинённый ущерб в судебном порядке», — считают страховщики.