Россияне оценили уборку снега на дорогах и дворах этой зимой

Россияне оценили уборку снега на дорогах и дворах этой зимойМы решили спросить у читателей Quto.ru, как коммунальщики справляются с последствиями снегопада
В опросе приняли участие 4 197 человек со всей страны. Однако довольны работой коммунальщиков только 10% из них — положительно оценили старания только 432 участника опроса.
Помимо этого, 680 респондентов (16%) считают, что дороги и дворы чистят «удовлетворительно», а 966 россиян (23%) отметили, что «могло быть лучше».
Однако подавляющее большинство участников опроса — 2 119 человек или 51% — отметили, что соответствующие службы совсем не справляются со своей работой, а уборка снега ведётся из рук вон плохо.
