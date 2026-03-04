Новости
Опубликовано 04 марта 2026, 12:41
1 мин.

Россияне оценили уборку снега на дорогах и дворах этой зимой

Мы решили спросить у читателей Quto.ru, как коммунальщики справляются с последствиями снегопада
Россияне оценили уборку снегопада во дворах и на дорогах. Зима в 2026 году принесла во многие регионы России обильные снегопады, которые эксперты уже успели назвать рекордными и по мощности, и по высоте снежного покрова. С последствиями стихии должны справляться коммунальные службы, и мы решили спросить у читателей Quto.ru, насколько им удаётся расчистить дворы и дороги от выпавшего снега.
В опросе приняли участие 4 197 человек со всей страны. Однако довольны работой коммунальщиков только 10% из них — положительно оценили старания только 432 участника опроса.

Помимо этого, 680 респондентов (16%) считают, что дороги и дворы чистят «удовлетворительно», а 966 россиян (23%) отметили, что «могло быть лучше».

Однако подавляющее большинство участников опроса — 2 119 человек или 51% — отметили, что соответствующие службы совсем не справляются со своей работой, а уборка снега ведётся из рук вон плохо.

Кстати, ранее читатели Quto.ru положительно оценили возможные санкции в отношении грузовых автомобилей, которые блокируют российские дороги во время мощных снегопадов. Причём за ограничения выступили водители вне зависимости от своего отношения к дальнобойщикам.