Россияне оценили уборку снега на дорогах и дворах этой зимой

В опросе приняли участие 4 197 человек со всей страны. Однако довольны работой коммунальщиков только 10% из них — положительно оценили старания только 432 участника опроса.

Помимо этого, 680 респондентов (16%) считают, что дороги и дворы чистят «удовлетворительно», а 966 россиян (23%) отметили, что «могло быть лучше».