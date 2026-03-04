Changan раскрыл характеристики брутального Deepal для России

Changan раскрыл характеристики брутального Deepal для РоссииПродажи внедорожника G318 стартуют в ближайшее время
Размеры автомобиля составляют 5010 мм в длину, 1985 мм в ширину, размер колёсной базы равен 2880 мм.
В движение новинку приводит 439-сильная гибридная силовая установка последовательного типа, в состав которой входят два электромотора и работающий для подзарядки аккумулятора бензиновый двигатель. Разгон с места до 100 км/ч занимает у машины 6,3 секунды, а запас хода достигает 1000 км.
Вездеход оснащается адаптивной пневмоподвеской с регулируемой высотой и жёсткостью, а также комплексом продвинутых водительских ассистентов и полным комплектом подогревов.
Все подробности о ценах, комплектациях и старте продаж Deepal G318 на российском рынке станут известны в ближайшее время.
Ранее в Changan сообщали, что старт продаж новинки в нашей стране запланирован на II квартал 2026 года.