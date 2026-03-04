Changan раскрыл характеристики брутального Deepal для России

Вездеход оснащается адаптивной пневмоподвеской с регулируемой высотой и жёсткостью, а также комплексом продвинутых водительских ассистентов и полным комплектом подогревов.

Все подробности о ценах, комплектациях и старте продаж Deepal G318 на российском рынке станут известны в ближайшее время.

Ранее в Changan сообщали, что старт продаж новинки в нашей стране запланирован на II квартал 2026 года.