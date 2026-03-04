Новости
Опубликовано 04 марта 2026, 18:00
Changan раскрыл характеристики брутального Deepal для России

Продажи внедорожника G318 стартуют в ближайшее время
Changan раскрыл характеристики брутального Deepal для РФ. Китайский производитель подтвердил скорый выход на российский рынок автомобилей под суббрендом Deepal. Первой моделью для российского рынка станет гибридный внедорожник G318, который появится в автосалонах в ближайшее время.
Размеры автомобиля составляют 5010 мм в длину, 1985 мм в ширину, размер колёсной базы равен 2880 мм.

В движение новинку приводит 439-сильная гибридная силовая установка последовательного типа, в состав которой входят два электромотора и работающий для подзарядки аккумулятора бензиновый двигатель. Разгон с места до 100 км/ч занимает у машины 6,3 секунды, а запас хода достигает 1000 км.

Вездеход оснащается адаптивной пневмоподвеской с регулируемой высотой и жёсткостью, а также комплексом продвинутых водительских ассистентов и полным комплектом подогревов.

Все подробности о ценах, комплектациях и старте продаж Deepal G318 на российском рынке станут известны в ближайшее время.

Ранее в Changan сообщали, что старт продаж новинки в нашей стране запланирован на II квартал 2026 года.