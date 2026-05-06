Опубликовано 06 мая 2026, 12:33
В России обвалилось производство компонентов для автомобилей

Объём выпуска шин сократился за год на 23%
В РФ резко обрушилось производство компонентов для автомобилей. По итогам I квартала 2026 года объём выпуска шин для легковых машин сократился до 6,66 млн штук — это на 23,26% меньше, чем годом ранее. Об этом говорится в отчёте ЦРПТ, который является оператором маркировки «Честный знак».
РИА Новости / Григорий Сысоев

Отмечается, что в период с января по март российские предприятия выпустили 4,7 млн летних шин — это на 25,7% меньше, чем годом ранее. Объём производства нешипованных зимних шин сократился относительно того же периода 2025 года на 5,2%, до 547 тыс. штук, всесезонных — на 16,7%, до 395 тыс. штук.

При этом количество реализованных за тот же период легковых шин не уточняется.

По мнению экспертов, негативная для производителей ситуация складывается из-за роста импорта со стороны китайских брендов. Так, в I квартале на территорию России было ввезено 6,44 млн покрышек, что на 53% больше, чем годом ранее. При этом покупатели в нынешних условиях нередко смотрят на цену, а не на качество и бренд.

Средняя стоимость шин в нашей стране составляет 7,5 тыс. рублей — это на 3,76% больше, чем годом ранее.

