В России введут пошлины на импортные шины

В России введут пошлины на импортные шиныМера позволит защитить отечественных производителей
Как отмечают в компании Ikon Tyres, проверка необходима из-за резкого увеличения поставок дешёвых шин из Китая. Так, по словам главы концерна Андрея Пантюхова, если в 2024 году на российском рынке продавалось около 200 брендов покрышек из КНР, то к концу 2025 — уже около 250 брендов.
В результате локальные компании разработали комплекс мер, с которыми обратились в кабмин и ЕЭК.
В холдинге «Кордиант» отмечают, что выступают за здоровую конкуренцию, однако в случае нарушения действующих норм производитель шин считает необходимым выравнивать её на законодательном уровне.
«Потенциальное введение защитных мер не будет нарушать добросовестную конкуренцию, т.к. находится в рамках принятых международных норм, а также нормативных актов ЕАЭС и Российской Федерации, а предшествующие ей процедуры, направленные на определение оптимальных решений, обеспечат сохранение благоприятных рыночных условий для всех участников рынка, в том числе для потребителей», — подчеркнул глава компании Дмитрий Горбачёв.
Отмечается, что отечественные производители инвестируют в развитие технологий и производственных процессов, улучшение характеристик покрышек и их надёжности, долгосрочной ответственности перед покупателями. Однако ситуацию, когда некоторые иностранные производители практикуют ценовой демпинг ради рыночного доминирования, что является следствием «низкого качества готовой продукции», эксперты называют недопустимой.
