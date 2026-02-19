В России раскрыто оснащение нового крутого кроссовера GAC

Топовой модификации, помимо прочего, положены 27-дюймовый проекционный дисплей, акустика с 21 динамиком, массаж второго ряда сидений, автопарковщик, доводчики дверей, интерактивные ДХО с 2 248 диодами и возможностью выбора разных дизайнов. В отделке салона здесь используется кожа Nappa, а на потолке — искусственная замша.

Под капотом кроссовера установлена гибридная силовая установка последовательного типа, то есть бензиновый 156-сильный двигатель объёмом 1,5 литра работает только для подзарядки аккумулятора и не имеет связи с колёсами. Также в её состав входят два электромотора суммарной мощностью 340 сил, которые питаются от литий-железо-фосфатного аккумулятора ёмкостью. Разгон с места до 100 км/ч занимает 6,7 секунды, а запас хода достигает 867 км по циклу NEDC, из них до 153 км — на электротяге.

Продажи GAC S07 начнутся в марте 2026 года по цене от 5 249 000 рублей.