В России водителей предложили проверять на опьянение по-новому

В России водителей предложили проверять на опьянение по-новомуВ МВД хотят проводить предварительные тесты по слюне
«Проект постановления разработан для формирования правовых оснований использования показаний приборов, свидетельствующих об обнаружении наличия паров этанола в выдыхаемом воздухе или наркотических средств и психотропных веществ в образце биологического материала (слюна), в целях предварительного тестирования водителя на состояние опьянения», — говорится в документе.
Уточняется, что современные приборы позволяют проводить более точную проверку автомобилистов на трезвость и выявлять нарушителей даже в тех случаях, когда внешние признаки отсутствуют.
По результатам предварительной проверки гаишники будут принимать решение об отстранении водителя от управления транспортным средством и дальнейшей процедуре освидетельствования.
Сам тест будет исключительно добровольным и проводиться под видеозапись. Уточняется также, что отказ от экспресс-теста не повлечёт за собой наказания, в отличие от процессуальных процедур освидетельствования.
«Использование приборов позволит минимизировать сомнения в объективности сотрудников полиции при оценке состояния водителей, что будет способствовать соблюдению прав и законных интересов участников дорожного движения и снижению числа конфликтных ситуаций, а также обоснованности проведения процедуры освидетельствования», — заключили авторы поправок.