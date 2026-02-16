В России водителей предложили проверять на опьянение по-новому

«Проект постановления разработан для формирования правовых оснований использования показаний приборов, свидетельствующих об обнаружении наличия паров этанола в выдыхаемом воздухе или наркотических средств и психотропных веществ в образце биологического материала (слюна), в целях предварительного тестирования водителя на состояние опьянения», — говорится в документе.

Уточняется, что современные приборы позволяют проводить более точную проверку автомобилистов на трезвость и выявлять нарушителей даже в тех случаях, когда внешние признаки отсутствуют.