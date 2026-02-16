Новости
Опубликовано 16 февраля 2026, 17:41
1 мин.

В России водителей предложили проверять на опьянение по-новому

В МВД хотят проводить предварительные тесты по слюне
Водителей в РФ предложено проверять на опьянение новым способом. В Министерстве внутренних дел РФ разработали законопроект, согласно которому предварительное тестирование на состояние опьянения предложено проводить не только при помощи алкотестеров, но также по слюне. Об этом сообщает IZ.RU.
Баранов Владимир/PhotoXPress.ru

«Проект постановления разработан для формирования правовых оснований использования показаний приборов, свидетельствующих об обнаружении наличия паров этанола в выдыхаемом воздухе или наркотических средств и психотропных веществ в образце биологического материала (слюна), в целях предварительного тестирования водителя на состояние опьянения», — говорится в документе.

Уточняется, что современные приборы позволяют проводить более точную проверку автомобилистов на трезвость и выявлять нарушителей даже в тех случаях, когда внешние признаки отсутствуют.

По результатам предварительной проверки гаишники будут принимать решение об отстранении водителя от управления транспортным средством и дальнейшей процедуре освидетельствования.

Сам тест будет исключительно добровольным и проводиться под видеозапись. Уточняется также, что отказ от экспресс-теста не повлечёт за собой наказания, в отличие от процессуальных процедур освидетельствования.

«Использование приборов позволит минимизировать сомнения в объективности сотрудников полиции при оценке состояния водителей, что будет способствовать соблюдению прав и законных интересов участников дорожного движения и снижению числа конфликтных ситуаций, а также обоснованности проведения процедуры освидетельствования», — заключили авторы поправок.