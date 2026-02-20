Новости
Опубликовано 20 февраля 2026, 10:03
1 мин.

Водителей предупредили о штрафах за стоянку у подъезда

За нарушения правил парковки во дворах могут наказать
Водителям напомнили, чем грозит неправильная парковка во дворах. Жителям многоквартирных домов напомнили о санкциях за нарушения правил стоянки на придомовой территории. В частности, в ряде случаев автомобилиста могут оштрафовать на 5 000 рублей, отметил член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Никитченко Елена/PhotoXPress.ru

Эксперт напомнил, что наиболее распространённое нарушение — это стоянка на тротуаре. Оно попадает под статью 12.19 КоАП РФ и карается штрафом в размере 1 000 рублей.

«Помимо этого, есть еще ряд мест, где парковаться во дворе нельзя», — отметил Машаров.

Автомобилистам нельзя оставлять машины на детских и спортивных площадках, газонах и зелёных насаждениях, а также местах для инвалидов. Последние попадают под действие части 2 статьи 12.9 КоАП, а за нарушение грозит штраф 5 000 рублей.

За оставление машины на выезде из двора водителя оштрафуют на 2 000 рублей, парковка у мусорной площадки и на обозначенных разметкой местах для спецтехники также запрещена.

«Парковать машину во дворе можно, не нарушая ПДД. Установленное минимальное расстояние от парковки до жилого дома — 10 метров, соответственно, парковать машину можно в 10 метрах от подъезда», — заключил эксперт.