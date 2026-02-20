Водителей предупредили о штрафах за стоянку у подъезда

Эксперт напомнил, что наиболее распространённое нарушение — это стоянка на тротуаре. Оно попадает под статью 12.19 КоАП РФ и карается штрафом в размере 1 000 рублей.

«Помимо этого, есть еще ряд мест, где парковаться во дворе нельзя», — отметил Машаров.

Автомобилистам нельзя оставлять машины на детских и спортивных площадках, газонах и зелёных насаждениях, а также местах для инвалидов. Последние попадают под действие части 2 статьи 12.9 КоАП, а за нарушение грозит штраф 5 000 рублей.