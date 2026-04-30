Водителям напомнили о штрафах за езду по лужам

«Если водитель облил водой пешехода, то его действия могут быть квалифицированы как мелкое хулиганство. За это предусмотрен штраф от 500 до 1 000 рублей или административный арест до 15 суток, если будет доказан умысел — водитель специально заехал в лужу, чтобы обрызгать пешехода», — отметил эксперт.

Он также отметил, что на практике доказать злой умысел водителя достаточно сложно, но задача становится проще, если есть свидетели и видеозапись нарушения. Чтобы привлечь нарушителя к ответственности, нужно обратиться в ближайшее отделение полиции и предоставить данные об автомобиле и водителе, оставить контакты свидетелей.

Правоохранители зарегистрируют заявление и проведут расследование по происшествию. В частности, они выяснят, умышленно ли водитель облил пешехода или нет, а также оценят размер ущерба.