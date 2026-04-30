Водителям напомнили о штрафах за езду по лужам

Водителям напомнили о штрафах за езду по лужамНаказание последует, если облить пешехода грязью
«Если водитель облил водой пешехода, то его действия могут быть квалифицированы как мелкое хулиганство. За это предусмотрен штраф от 500 до 1 000 рублей или административный арест до 15 суток, если будет доказан умысел — водитель специально заехал в лужу, чтобы обрызгать пешехода», — отметил эксперт.
Он также отметил, что на практике доказать злой умысел водителя достаточно сложно, но задача становится проще, если есть свидетели и видеозапись нарушения. Чтобы привлечь нарушителя к ответственности, нужно обратиться в ближайшее отделение полиции и предоставить данные об автомобиле и водителе, оставить контакты свидетелей.
Правоохранители зарегистрируют заявление и проведут расследование по происшествию. В частности, они выяснят, умышленно ли водитель облил пешехода или нет, а также оценят размер ущерба.
Так, если у пешехода испорчены вещи, то за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества положен штраф в размере от 300 до 500 рублей, если ущерб превысил 5 000 рублей и он является крупным для пострадавшего, то это может обернуться уголовной ответственностью, предполагающей штраф до 40 000 рублей, либо лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.
Впрочем, если доказать хулиганские побуждения не удастся, то к уголовной ответственности автомобилиста получится привлечь только если размер ущерба превысил 250 000 рублей. В этом случае размер штрафа достигает 120 000 рублей или до года лишения свободы.
Помимо этого, пострадавший имеет право потребовать компенсацию ущерба и морального вреда от водителя, в том числе общественного транспорта. В последнем случае их можно предъявить к работодателю нарушителя.
Ранее россиянам рассказали, что за испачканный собакой автомобиль также положен штраф.