Опубликовано 30 апреля 2026, 11:01
Водителям напомнили о штрафах за езду по лужам

Наказание последует, если облить пешехода грязью
Водителям напомнили о наказании за езду по лужам. Автомобилистам, которые обливают пешеходов грязью из-под колёс машин, может грозить административная и уголовная ответственность, напомним член комиссии Общественной палаты (ОП) России по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.
Комсомольская правда / PhotoXPress.ru

«Если водитель облил водой пешехода, то его действия могут быть квалифицированы как мелкое хулиганство. За это предусмотрен штраф от 500 до 1 000 рублей или административный арест до 15 суток, если будет доказан умысел — водитель специально заехал в лужу, чтобы обрызгать пешехода», — отметил эксперт.

Он также отметил, что на практике доказать злой умысел водителя достаточно сложно, но задача становится проще, если есть свидетели и видеозапись нарушения. Чтобы привлечь нарушителя к ответственности, нужно обратиться в ближайшее отделение полиции и предоставить данные об автомобиле и водителе, оставить контакты свидетелей.

Правоохранители зарегистрируют заявление и проведут расследование по происшествию. В частности, они выяснят, умышленно ли водитель облил пешехода или нет, а также оценят размер ущерба.

Так, если у пешехода испорчены вещи, то за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества положен штраф в размере от 300 до 500 рублей, если ущерб превысил 5 000 рублей и он является крупным для пострадавшего, то это может обернуться уголовной ответственностью, предполагающей штраф до 40 000 рублей, либо лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Впрочем, если доказать хулиганские побуждения не удастся, то к уголовной ответственности автомобилиста получится привлечь только если размер ущерба превысил 250 000 рублей. В этом случае размер штрафа достигает 120 000 рублей или до года лишения свободы.

Помимо этого, пострадавший имеет право потребовать компенсацию ущерба и морального вреда от водителя, в том числе общественного транспорта. В последнем случае их можно предъявить к работодателю нарушителя.

Ранее россиянам рассказали, что за испачканный собакой автомобиль также положен штраф.