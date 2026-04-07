Россиянам напомнили о штрафах за испачканную собакой машину

Россиянам напомнили о штрафах за испачканную собакой машинуАвтомобилист может взыскать с владельца животного компенсацию за мойку
Юрист подчеркнула, что нарушение считается несоблюдением норм выгула животных и грозит штрафом. Для граждан его размер составляет от 1,5 до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — от 5 до 15 тыс. рублей, для юрлиц — от 15 до 30 тыс. рублей.
«Собственники испачканного имущества, после того как владельцы животного были привлечены к административной ответственности, также могут взыскать в гражданско-правовом порядке, то есть через суд, с владельца животного стоимость мойки или уборки своего имущества, если таковая потребовалась», — отметила эксперт.
Кроме того, в регионах могут действовать собственные нормы. Например, в Москве загрязнения домашними животными общественных пространств и мест общего пользования во дворах грозит штрафом в размере от 1 до до 2 тыс. рублей, для должностных лиц — от 2 до 3 тыс. рублей.
