Россиянам напомнили о штрафах за испачканную собакой машину

Юрист подчеркнула, что нарушение считается несоблюдением норм выгула животных и грозит штрафом. Для граждан его размер составляет от 1,5 до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — от 5 до 15 тыс. рублей, для юрлиц — от 15 до 30 тыс. рублей.

«Собственники испачканного имущества, после того как владельцы животного были привлечены к административной ответственности, также могут взыскать в гражданско-правовом порядке, то есть через суд, с владельца животного стоимость мойки или уборки своего имущества, если таковая потребовалась», — отметила эксперт.