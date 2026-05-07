Водителям назвали главные ошибки при перевозке рассады на дачу

Так, готовиться к поездке нужно начинать за пару дней до неё. Рассаду стоит полить заранее — так почва будет влажной, но не переувлажнённой, а корни будут защищены от пересыхания. Кроме того, как минимум за неделю растения нужно начинать закаливать — на балконе они смогут привыкнуть к перепадам температуры и ветру.

Непосредственно для перевозки в машине подойдут пластиковые контейнеры, ящики из-под фруктов или специальные ёмкости. Так растения будут защищены от ударов и сквозняков. При этом ставить их друг на друга не стоит, для рассады безопаснее разместить их в ряд. Но главное правило при транспортировке — растения не должны лежать на боку.

Крупные растения можно разместить в багажнике, но если речь идёт о небольших кустиках, лучше расположить их в салоне, где проще поддерживать микроклимат, а устанавливать ящики можно на сиденья или на под перед ними. Оптимальная температура для перевозки составляет от +12 до +18 градусов, при этом водителям рекомендуют не выключать кондиционер и проветривать салон. А вот оставлять их даже ненадолго с заглушенным двигателем не стоит: температура в салоне может быстро подняться, что приведёт к перегреву.

По приезду на дачу эксперты рекомендуют россиянам полить растения водой с небольшим количеством стимулятора роста — это позволит рассаде быстрее восстановиться после стресса.

