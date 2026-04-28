Выяснилось, где будут собирать машины под маркой Tenet Plus

Опубликовано 28 апреля 2026, 06:401 мин.
Выяснилось, где будут собирать машины под маркой Tenet PlusПроизводство наладят на заводе АГР в Санкт-Петербурге
Стало известно, где будут собирать кроссоверы марки Tenet Plus. Российский холдинг «АГР» готовится к запуску серийного производства автомобилей под новым брендом на своей сборочной площадке в Сестрорецке. Известно, что под отечественным логотипом россиянам предложат перелицованные машины Lepas от Chery.
Tenet
По предварительным данным, первенцем модельного ряда Tenet Plus станет кроссовер Lepas L4. Размеры новинки составят 4406 мм в длину, 1820 мм в ширину и 1635 мм в высоту.
В движение модель станет приводить 1,5-литровый «атмосферник» мощностью 109 л. с. и его 147-сильная наддувная версия.
Также ожидается, что линейка будет включать представленный в Таиланде кроссовер L6. На других рынках он будет продаваться под суббрендом Lepas, а в нашей стране — как локализованная марка Tenet Plus. Проект будет реализован российским холдингом AGR совместно с китайским Defetoo.
Источник:Китайские автомобили
Автор:Светлана Ходос
Теги: