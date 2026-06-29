Разумный выбор: топ-5 фактов о Solaris KRX

Отечественный водитель чрезвычайно требователен к автомобилю. Особенно — к своему: это относится и к эксплуатации, и к обслуживанию, и к содержанию. Нам нужна машина на каждый день, которая, с одной стороны, справится с экстраординарной, сродни ежегодной поездки на море, задачей, будет удобной и надёжной, но при этом будет доступной в эксплуатации, в покупке и в обслуживании. Последнее — важно вдвойне: доступные, читай, свободные к покупке без ожиданий и переплат запчасти в тандеме с наличием знаний по ремонту – сама по себе сложная задачка на сегодняшний день.

«Золотых середин», способных выполнить весь перечень обязательных условий, сегодня, увы, немного, однако, они всё же встречаются. Вот, например, бренд Solaris. Об этом можно судить и по количеству гарантийных заездов в дилерские центры, и по популярности в таксопарках, где приоритет у надёжной и неприхотливой техники, и в целом по изобилию на дорогах. Чем обеспечивается интерес у самых разных покупателей и общее восприятие бренда, пожалуй, наилучшим образом способен ответить компактный кросс-хэтчбэк KRX.