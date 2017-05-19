Электромобиль от Nissan готовится сменить поколение

Дата дебюта, как и подробности об автомобиле, пока держатся в секрете.

Напомним, тестовый прототип электромобиля ранее уже попадал в объективы шпионских камер. Тогда же появились слухи, что электрический хэтчбек получит версию с литий-ионными аккумуляторами и запасом хода в 225 километров, а также версию с батареями емкостью 60 кВт, что позволит ему проезжать на одной зарядке до 400 километров.