Опубликовано 19 мая 2017, 14:00
Электромобиль от Nissan готовится сменить поколение
Японский производитель поделился первым тизером модели Leaf нового поколения. Снимок сопровождался обещанием, что премьера новинки состоится "совсем скоро".
Дата дебюта, как и подробности об автомобиле, пока держатся в секрете.
Напомним, тестовый прототип электромобиля ранее уже попадал в объективы шпионских камер. Тогда же появились слухи, что электрический хэтчбек получит версию с литий-ионными аккумуляторами и запасом хода в 225 километров, а также версию с батареями емкостью 60 кВт, что позволит ему проезжать на одной зарядке до 400 километров.
Предполагается, что серийный вариант, который к производству, появится уже в 2017 году – не исключено, что премьера следующей генерации Nissan Leaf состоится осенью на автосалоне во Франкфурте.