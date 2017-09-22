Машину продал – штраф получил. Как быть?

Действующий административный регламент МВД, в котором прописаны правила регистрации транспортных средств, не предусматривает снятие машины с учета при перепродаже. Стороны оформляют договор, расписываются в ПТС, покупатель получает документы с ключами и все. Дальше у нового собственника есть 10 суток на то, чтобы перерегистрировать автомобиль. Причем где угодно – хоть в Чебоксарах, хоть во Владивостоке.

Разумеется, при таких правилах за эти переходные дни можно нахватать уйму штрафов. А по закону в случае фиксации нарушения с помощью фото- или видеокамер ответственность несет собственник. То есть все "письма счастья" придут именно прежнему владельцу, пока машина будет числиться за ним.

Как избежать штрафов после продажи?

По сути, есть только один гарантированный способ – как в былые времена, обоим участникам сделки вместе поехать в ГИБДД и там все оформить сразу. Тем более сейчас с развитием электронных госуслуг с этим нет проблем. Не надо стоять в очередях и тратить кучу времени. На самом деле такой вариант в интересах всех сторон. Продавец обезопасит себя от возможных штрафов, покупателю спокойнее за юридическую чистоту процедуры. Вдруг машина в залоге или по какой другой причине наложен запрет на регистрационные действия.