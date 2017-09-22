Машину продал – штраф получил. Как быть?
Действующий административный регламент МВД, в котором прописаны правила регистрации транспортных средств, не предусматривает снятие машины с учета при перепродаже. Стороны оформляют договор, расписываются в ПТС, покупатель получает документы с ключами и все. Дальше у нового собственника есть 10 суток на то, чтобы перерегистрировать автомобиль. Причем где угодно – хоть в Чебоксарах, хоть во Владивостоке.
Разумеется, при таких правилах за эти переходные дни можно нахватать уйму штрафов. А по закону в случае фиксации нарушения с помощью фото- или видеокамер ответственность несет собственник. То есть все "письма счастья" придут именно прежнему владельцу, пока машина будет числиться за ним.
Как избежать штрафов после продажи?
По сути, есть только один гарантированный способ – как в былые времена, обоим участникам сделки вместе поехать в ГИБДД и там все оформить сразу. Тем более сейчас с развитием электронных госуслуг с этим нет проблем. Не надо стоять в очередях и тратить кучу времени. На самом деле такой вариант в интересах всех сторон. Продавец обезопасит себя от возможных штрафов, покупателю спокойнее за юридическую чистоту процедуры. Вдруг машина в залоге или по какой другой причине наложен запрет на регистрационные действия.
Если с момента продажи прошло 10 дней, а новый собственник по-прежнему не поставил на учет автомобиль, у предыдущего есть право написать заявление о прекращении регистрации. Правда, для оформления придется приехать в отделение ГИБДД. С договором купли-продажи, разумеется. С этого дня и транспортный налог перестанет "капать", и штрафы больше не будут приходить.
Как переписать штраф?
Но совместное переоформление происходит не очень часто. Зато под прицел камер новые владельцы после сделки попадают регулярно. Если покупатель адекватный и остался на связи, с ним можно договориться об оплате штрафа. Не придется никому ничего доказывать. Перевел деньги и забыл. Лучший исход событий.
Возможен, впрочем, и худший сценарий. Покупатель ушел "в отказ", сжег симку – в общем, договориться не удается. Тогда ни в чем не повинному человеку не остается другого варианта кроме как жаловаться. КоАП РФ дает на это 10 дней с момента получения постановления. Жалобу можно направить как в ответственное за документ подразделение ГИБДД, так и в суд. Практика показывает, что первый вариант гораздо предпочтительнее. Ну а ко второму лучше прибегать только в том случае, если по каким-то причинам в инспекции отказались прекращать производство по делу.
К тому же пожаловаться в ГИБДД несложно. Вовсе необязательно ехать в отделение и решать вопрос на месте. Хотя и так можно. Второй способ – заказным письмом. Не забудьте приложить копии документов для доказательства: паспорта, договора купли-продажи и самого постановления. Наконец, самый простой на сегодняшний день способ – электронный. На сайте ГИБДД есть специально окно "Прием обращений". К онлайн-жалобе также не забывайте прикладывать файлы с копиями документов.
Если по датам выходит, что в нарушении действительно повинен покупатель, штраф с продавца снимут. И не придется даже вставать с дивана.