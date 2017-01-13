От 17 и выше. Все седаны с клиренсом, как у кроссоверов

Едва ли не главный аргумент в пользу кроссоверов – большой клиренс. Но есть и седаны с просветом, позволяющим забыть о бордюрах.

В России, пожалуй, как нигде больше развит культ дорожного просвета. При выборе машины этот параметр имеет очень важное значение. Во многом поэтому так популярны кроссоверы, у которых клиренс чаще всего не ниже 17-18 см. Хотя есть исключения. Впрочем, ради спокойствия в ямочно-бордюрных российских реалиях необязательно покупать паркетник. У нас в стране продаются в том числе высокие седаны, чей дорожный просвет не просто сопоставим с кроссоверами, а иногда даже превосходит их. Выбор есть в самых разных ценовых категориях – от сверхдоступных до премиальных.