От 17 и выше. Все седаны с клиренсом, как у кроссоверов
Едва ли не главный аргумент в пользу кроссоверов – большой клиренс. Но есть и седаны с просветом, позволяющим забыть о бордюрах.
В России, пожалуй, как нигде больше развит культ дорожного просвета. При выборе машины этот параметр имеет очень важное значение. Во многом поэтому так популярны кроссоверы, у которых клиренс чаще всего не ниже 17-18 см. Хотя есть исключения. Впрочем, ради спокойствия в ямочно-бордюрных российских реалиях необязательно покупать паркетник. У нас в стране продаются в том числе высокие седаны, чей дорожный просвет не просто сопоставим с кроссоверами, а иногда даже превосходит их. Выбор есть в самых разных ценовых категориях – от сверхдоступных до премиальных.
я выбрал вместо рекламы.
Посмотрим, какие на российском рынке предлагаются седаны с просветом от 17 см. Хэтчбеки в нашей подборке рассматривать не будем. Среди производителей такая путаница, что нынче любые двухобъемники с дорожным просветом чуть выше среднего стали повсеместно называть кроссоверами. Взять тот же XRAY – на АвтоВАЗе его хэтчбеком не считают. Поэтому ограничимся седанами.
1. Volvo S60 Cross Country
Безусловный лидер по клиренсу – из премиального сегмента. Volvo S60 CC приподнят над землей на целых 20,1 см. Это же шах и мат в споре практически с любым компактным кроссовером! Такого показателя нет ни у одного седана на российском рынке. А если принять во внимание, что он еще и полноприводный… Нам не раз приходилось убеждаться на тестах, что немного неряшливый внешне седан вне дорог как минимум не уступает большинству паркетников. Особой популярности, правда, S60 CC у нас не снискал, хотя все составляющие российского успеха есть: седан, высокий, проходимый. Вопрос цены – от 2290000 рублей.
2. Lada Vesta
Российскому бестселлеру Lada Vesta до премиального Volvo далеко во всех смыслах – клиренс составляет "всего" 17,8 см. Хотя это тоже очень высоко. Любопытно, но в нашем рейтинге флагманский седан тольяттинского автозавода – единственный представитель марки. У других вазовских моделей показатели дорожного просвета куда ниже. "Приоры", "Калины", "Гранты"– за 17 см ни один из них не выходит.
3. Peugeot 408
"Серебро" в российском рейтинге по клиренсу разделяют с "Вестой" два калужских "француза": Peugeot 408 и Citroen C4. Оба возвышаются на 17,8 см. Правда, при одном условии – если установлены опциональные 17-дюймовые колеса. И это исключительно российская история. На других рынках автомобили не задраны, а подвеска не усилена.
4. Citroen C4
По большому счету, 408 и C4 – близнецы, которые просто по-разному выглядят. Цены у них тоже сравнимые. Собственно, в этом и беда. Без промо-акций Peugeot стоит от 1028000 рублей, а Citroen – от 922000 рублей. Если бы не финансовый фактор, нашим покупателям французские седаны были бы привлекательными. Добавить полный привод – и можно смело продавать с модной "внедорожной" приставкой.
5. Datsun on-DO
Назвать этот автомобиль "японцем" язык не поворачивается. Седан on-DO есть не что иное, как перелицованная "Лада Гранта" с шильдиком Datsun. Как ни странно, клиренс – одно из немногих преимуществ клона-чужестранца. В отличие от продукции АвтоВАЗа, у on-DO дорожный просвет составляет целых 17,4 см. Правда, это не помогло ему обойти по числу продаж "Гранту".
6. Skoda Rapid
На нашем рынке седан B-класса от "Шкоды" приподняли до 17 см. Выше, чем у всех конкурентов. Да и стоит он не слишком дорого по сравнению с одноклассниками – от 599000 рублей. Естественно, в "голом" виде. Но по соотношению цена-качество Rapid остается одним из лучших вариантов в своем сегменте в нашей стране.
7. FAW Oley и V5
Раз уж мы поставили планку в 17 см, то не можем не упомянуть про подходящих "китайцев". Хотя "непревзойденное" качество машин из Поднебесной буквально кричит на каждом углу и из каждого стыка кузовных деталей. Некоторые, впрочем, берут. Возможно, цена меньше полумиллиона рублей. Или слоган, как у Oley, - "Воплощение самых смелых фантазий".
8. Lifan Cebrium
Возможно, в Lifan имели в виду именно клиренс, задавая вопрос "Ищешь максимум?" потенциальным покупателям на странице с описанием Cebrium. В модельной линейке китайской компании нет другого седана с таким дорожным просветом – 17 см.