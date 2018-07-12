Tesla обвинили в мошенничестве

По словам бывшего технолога Tesla Мартина Триппа, производитель на 44% завышает показатели объема выпуска Model 3, повторно использует бракованные детали и устанавливает на электромобили опасные батареи. С таким заявлением он обратился в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), передает The Washington Post.

В самой компании обвинения Триппа отрицают.

Как сообщал "Авторамблер", Мартин Трипп был уволен из компании после того, как его уличили в саботаже. В ходе допроса он признался, что затаил на Tesla обиду из-за того, что его не повышают по службе. Тогда он начал распространять конфиденциальную информацию, а также незаконно внес изменения в программный код операционной системы, установленной на сборочном оборудовании завода. Кроме того, Трипп написал компьютерную программу, с помощью которой передавал третьим лицам засекреченные фотографии и видео, содержащие технические данные об электромобилях. Также диверсанта обвинили в распространении ложной информации в СМИ - в частности, о неисправностях в аккумуляторах электромобилей Tesla Model 3.

Илон Маск не назвал сумму ущерба, который компания понесла от действий Триппа, но назвал ее "существенной".