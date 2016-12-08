15:50, 08 декабря 2016
В Приморье будут собирать грузовики FAW
Китайскую грузовую технику будут производить приморская компания "Юбо-Сумотори"
Приморская компания "Юбо-Сумотори", являющаяся партнером китайского бренда FAW по производству и дистрибуции грузовиков, получила статус резидента свободного порта Владивосток.
В данный проект будет будет инвестировано 28 млн рублей, а его реализация позволит создать 52 рабочих места.
Грузовую технику будут собирать на площадях "Техцентра Сумотори". Первые машины поступят в продажу уже во второй половине следующего года.
Для начала будет произведено около 2 000 грузовиков в год: два вида самосвалов, бетономешалка и бензовоз.
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