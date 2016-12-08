В Приморье будут собирать грузовики FAW

В данный проект будет будет инвестировано 28 млн рублей, а его реализация позволит создать 52 рабочих места.

Грузовую технику будут собирать на площадях "Техцентра Сумотори". Первые машины поступят в продажу уже во второй половине следующего года.

Для начала будет произведено около 2 000 грузовиков в год: два вида самосвалов, бетономешалка и бензовоз.

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