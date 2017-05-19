Юбилейная Lada 4x4 поступила в продажу

Цены на такую Lada 4x4 начинаются от 558 900 рублей за трехдверную версию и от 603 900 рублей – за пятидверную. Автомобили укомплектованы кондиционером, подогревом сидений, электроприводом и обогревом наружных зеркал. От обычного внедорожника "юбилейный" можно отличить по особой отделке салона и экстерьера, дискам оригинального дизайна и специальным шильдикам 40 Anniversary.

Всего с конвейера сойдет 1977 машин - эта цифра означает год начала производства внедорожника. В салоне каждого автомобиля будет установлена табличка с порядковым номером от 0001 до 1977.