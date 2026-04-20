Автомобилистов предупредили о новой схеме со штрафом за парковку

Автомобилистов предупредили о новой схеме со штрафом за парковкуСпециалисты назвали два обязательных реквизита, которые всегда должны быть в постановлении о штрафе
С наступлением тепла на улицах городов появляются временные дорожные указатели и меняются привычные маршруты из-за проведения плановых дорожных работ. Этим пользуются правонарушители. Преступники отправляют владельцам машин короткие текстовые уведомления примерно следующего содержания: «Ваш автомобиль зафиксирован на парковке в зоне временного знака. Штраф 3000 руб. Оплатите по ссылке, чтобы избежать удвоения».
Чаще всего подобные сообщения получают автомобилисты-жители крупных российских городов. Расчёт мошенников простой: водитель ещё не успел привыкнуть к изменениям на дороге и легче верит в случайную оплошность.
Специалисты подчеркнули, что постановление о штрафе всегда содержит два обязательных реквизита: номер самого документа и Уникальный идентификатор начисления (УИН). Обычная ссылка на оплату в тексте СМС служит однозначным доказательством мошенничества.
Эксперты призывают проверять любую информацию о штрафах исключительно через верифицированные государственные сервисы. Речь про портал «Госуслуги» и официальный сайт Госавтоинспекции.