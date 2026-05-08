Опубликовано 08 мая 2026, 14:181 мин.
АвтоВАЗ прокомментировал патент нового кроссовераПроизводитель отметил, что пока не планирует запускать модель в серию
АвтоВАЗ прокомментировал патент нового кроссовера. На Волжском заводе сообщили, что патентные изображения нового автомобиля, который визуально напоминает представленный несколько лет назад концепт нового поколения Lada Niva, на данный момент ни о чём не говорят. Как сообщили в пресс-службе бренда редакции RG.RU, пока говорить о запуске серийного производства рано.
fips.ru
«Это одна из дизайн-концепций, работы над которой финализированы. Патентование такой разработки — распространённая мировая практика. Пока рано говорить о конвейерной перспективе этого концепта», — отметили в АвтоВАЗе.
Тем временем на сборочной площадке в Тольятти продолжается подготовка к серийному запуску нового кроссовера Lada Azimut. Работы по замене и модернизации оборудования ведутся во время планового корпоративного отпуска.
Источник:Российская газета
Автор:Светлана Ходос
