АвтоВАЗ рассекретил палитру окрасов нового кроссовера Lada

Опубликовано 06 мая 2026, 11:491 мин.
АвтоВАЗ рассекретил палитру окрасов нового кроссовера LadaПокупатели Azimut смогут выбрать из восьми оттенков кузова
АвтоВАЗ раскрыл палитру окрасов новейшего Azimut. Волжский автозавод опубликовал видеоролик, посвящённый дизайну экстерьера первого кроссовера в истории Lada. Сообщается, что при создании внешнего оформления модели дизайнеры вдохновлялись не только фирменным X-стилем, но также архитектурным авангардизмом.
Скриншот видео
На одном из кадров производитель демонстрирует набор оттенков, в которые будет окрашен кузов автомобиля. Всего их будет восемь, в том числе красный, синий и зелёный. Помимо этого, АвтоВАЗ намерен предлагать покупателям два варианта окраски — можно предположить, что речь идёт о двухцветной модификации с чёрной крышей.
В салоне, судя по ролику, появится виртуальная панель приборов, медиасистема с тачскрином и интегрированными онлайн-сервисами, мультируль, сиденья с боковой поддержкой, двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений. В ролике интерьер выполнен в чёрном оттенке с серебристыми акцентами. Какие ещё варианты появятся на серийном кроссовере, пока неизвестно.
Автор:Светлана Ходос
