Опубликовано 06 мая 2026, 11:49
1 мин.

АвтоВАЗ рассекретил палитру окрасов нового кроссовера Lada

Покупатели Azimut смогут выбрать из восьми оттенков кузова
АвтоВАЗ раскрыл палитру окрасов новейшего Azimut. Волжский автозавод опубликовал видеоролик, посвящённый дизайну экстерьера первого кроссовера в истории Lada. Сообщается, что при создании внешнего оформления модели дизайнеры вдохновлялись не только фирменным X-стилем, но также архитектурным авангардизмом.
Скриншот видео

На одном из кадров производитель демонстрирует набор оттенков, в которые будет окрашен кузов автомобиля. Всего их будет восемь, в том числе красный, синий и зелёный. Помимо этого, АвтоВАЗ намерен предлагать покупателям два варианта окраски — можно предположить, что речь идёт о двухцветной модификации с чёрной крышей.

В салоне, судя по ролику, появится виртуальная панель приборов, медиасистема с тачскрином и интегрированными онлайн-сервисами, мультируль, сиденья с боковой поддержкой, двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений. В ролике интерьер выполнен в чёрном оттенке с серебристыми акцентами. Какие ещё варианты появятся на серийном кроссовере, пока неизвестно.

