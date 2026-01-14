АвтоВАЗ раскрыл количество проданных Lada Aura в 2025 году

Напомним, автомобиль построен на базе Lada Vesta, а главным отличием стала удлинённая колёсная база, что обеспечило дополнительные 25 см на заднем ряду сидений. Под капотом седана разместился 1,8-литровый двигатель мощностью 122 л. с., работающий в паре с вариатором.

Продажи модели на российском рынке стартовали в ноябре 2024 года, а диапазон цен на бизнес-седан варьируется от 2,24 до 2,44 млн рублей.