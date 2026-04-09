АвтоВАЗ рассказал о жёстких тестах своего Azimut

Помимо этого, прочность лакокрасочного покрытия и устойчивость к коррозии проверяют в камере соляного тумана — это имитирует зимнюю езду по реагентам. Раствор оседает на кузове, а также распыляется под давлением на все его части, в том числе днище и колёсные арки.

«Помимо моделирования химически агрессивной среды, камера создает повышенную температуру и влажность, автомобиль при этом обдувается набегающим потоком воздуха, насыщенным парами реагентов, что делает условия испытаний ещё более жёсткими», — пояснил производитель.

Непосредственно перед тестами на кузов наносят надрезы, после чего последствия воздействия агрессивной дорожной соли на детали исследуют в лаборатории.

