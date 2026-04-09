Новости
Опубликовано 09 апреля 2026, 09:14
1 мин.

АвтоВАЗ рассказал о жёстких тестах своего Azimut

На полигоне автозавода завершился новый этап испытаний кроссовера
АвтоВАЗ рассказал о подготовке к запуску Lada Azimut. В рамках подготовки к серийному производству и сертификации нового отечественного кроссовера Волжский автозавод провёт серию климатических тестов новинки. Как сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа, на полигоне и в лабораториях автомобиль успешно прошёл испытания морозом и солью.
Lada

Современные климатические камеры, установленные на территории лабораторного комплекса, позволяют устанавливать широкий диапазон температуры — от плюс 60 до минус 50 градусов, а также регулировать влажность от 25% до 95%. Инженеры могут регулировать режимы вручную или использовать предустановленные алгоритмы.

«Здесь, в частности, проведена калибровка силового агрегата Lada Azimut для уверенного и надёжного пуска двигателя в суровых зимних условиях», — подчеркнули в пресс-службе АвтоВАЗа.

© Lada

Помимо этого, прочность лакокрасочного покрытия и устойчивость к коррозии проверяют в камере соляного тумана — это имитирует зимнюю езду по реагентам. Раствор оседает на кузове, а также распыляется под давлением на все его части, в том числе днище и колёсные арки.

«Помимо моделирования химически агрессивной среды, камера создает повышенную температуру и влажность, автомобиль при этом обдувается набегающим потоком воздуха, насыщенным парами реагентов, что делает условия испытаний ещё более жёсткими», — пояснил производитель.

Непосредственно перед тестами на кузов наносят надрезы, после чего последствия воздействия агрессивной дорожной соли на детали исследуют в лаборатории.

Ранее производитель сообщил о проведении краш-тестов кроссовера Lada Azimut.