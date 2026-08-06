АвтоВАЗ снизил российские цены на самые экономичные Lada

АвтоВАЗ снизил российские цены на самые экономичные LadaПроизводитель объявил особые цены на битопливные Vesta и Largus
Использование битопливных машин позволяет снизить расходы на бензин в 2-3 раза, а запас хода метановых Lada достигает 1000 км.
В компании подчеркнули, что газобаллонное оборудование на отечественных автомобилях оборудовано специальными клапанами, которые автоматически перекрывают подачу топлива в случае аварии.
«При монтаже ГБО используются высококачественные компоненты от известных мировых производителей, а сами автомобили прошли полный комплекс испытаний, включая краш-тесты. Благодаря установке сертифицированного штатного ГБО на автомобиль сохраняется заводская гарантия, а регистрация изменений в конструкции автомобиля не требуется», — отметили в пресс-службе производителя.
Цены на Lada Vesta CNG стартуют с отметки 1 521 000 рублей. Стоимость фургона Lada Largus CNG с учётом всех выгод и спецпредложений начинается от 1 257 000 рублей, универсала — от 1 345 000 рублей. При покупке автомобиля 2025 года выпуска дополнительно можно сэкономить до 130 000 рублей.
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