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Опубликовано 06 августа 2026, 11:23
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АвтоВАЗ снизил российские цены на самые экономичные Lada

Производитель объявил особые цены на битопливные Vesta и Largus
АвтоВАЗ объявил о снижении цен на две модели Lada с заводским ГБО. Волжский автозавод сообщил о появлении августовских специальных предложений на покупку моделей Largus и Vesta и приставкой CNG в названии, то есть работающих на метане. Производитель подчеркнул, что автомобилисты могут заметно сэкономить на топливе, также сжатый природный газ является одним из самых экологичных и безопасных видов горючего: он менее взрывоопасен, чем пропан и бензин.
АвтоВАЗ снизил российские цены на самые экономичные Lada
Lada

Использование битопливных машин позволяет снизить расходы на бензин в 2-3 раза, а запас хода метановых Lada достигает 1000 км.

В компании подчеркнули, что газобаллонное оборудование на отечественных автомобилях оборудовано специальными клапанами, которые автоматически перекрывают подачу топлива в случае аварии.

© Lada

«При монтаже ГБО используются высококачественные компоненты от известных мировых производителей, а сами автомобили прошли полный комплекс испытаний, включая краш-тесты. Благодаря установке сертифицированного штатного ГБО на автомобиль сохраняется заводская гарантия, а регистрация изменений в конструкции автомобиля не требуется», — отметили в пресс-службе производителя.

Цены на Lada Vesta CNG стартуют с отметки 1 521 000 рублей. Стоимость фургона Lada Largus CNG с учётом всех выгод и спецпредложений начинается от 1 257 000 рублей, универсала — от 1 345 000 рублей. При покупке автомобиля 2025 года выпуска дополнительно можно сэкономить до 130 000 рублей.

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Автор:Светлана Ходос
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