АвтоВАЗ снизил российские цены на самые экономичные Lada

«При монтаже ГБО используются высококачественные компоненты от известных мировых производителей, а сами автомобили прошли полный комплекс испытаний, включая краш-тесты. Благодаря установке сертифицированного штатного ГБО на автомобиль сохраняется заводская гарантия, а регистрация изменений в конструкции автомобиля не требуется», — отметили в пресс-службе производителя.

Цены на Lada Vesta CNG стартуют с отметки 1 521 000 рублей. Стоимость фургона Lada Largus CNG с учётом всех выгод и спецпредложений начинается от 1 257 000 рублей, универсала — от 1 345 000 рублей. При покупке автомобиля 2025 года выпуска дополнительно можно сэкономить до 130 000 рублей.

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